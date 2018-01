Previsão de cobertura da Inforpress para terça-feira, 23 de Janeiro de 2018

Cidade da Praia, 22 Jan (Inforpress) – A redacção da Inforpress pretende efectuar terça-feira, 23 de Janeiro, a cobertura, entre outros, dos seguintes assuntos:

– Sessão Ordinária da Assembleia Nacional, de 22 a 26, com início às 09:00, na sala de sessões da Assembleia Nacional;

– Workshop Internacional subordinado ao tema “Inovação nos Sectores Agrícola, Alimentar e Florestal”, promovido pela Plataforma SKAN-CPLP, tendo como um dos principais objectivos, apresentar e divulgar projectos de inovação e desenvolvimento implementados em Cabo Verde, às 09:00, na sala de reuniões do Hotel Pérola, na Cidade da Praia;

– Lançamento do Cartão Nacional de Identificação e da Identidade Visual do Sistema Nacional de Identificação e Autenticação Civil (SNIAC), pelo Ministério da Justiça e Trabalho, num acto que será presidido pela ministra da Justiça e Trabalho, Janine Lélis, a partir das 09:30, na Conservatória dos Registos e Notariado do Paul, em Santo Antão;

– Visita de trabalho da secretária de Estado da Cultura de Angola, ao Instituto do Património Cultural (IPC), no quadro da sua visita ao país, de 22 a 28 deste mês, para reforço das relações de amizade e cooperação com Cabo Verde, às 09:30, na Cidade da Praia;

– Deslocação de uma delegação da UNTC-CS chefiada pela sua secretária-geral, Joaquina Almeida, ao interior de Santiago, mais concretamente à Ribeira dos Picos, Zona de Chã de Silva, em Pedra Badejo, com o objectivo de auscultar os trabalhadores do sector agropecuário, a propósito do mau ano agrícola, com partida às 10:00, dos Passos do Conselho de Santa Catarina;

Inforpress/Fim

Gostar disto: Gosto Carregando...