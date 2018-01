Previsão de cobertura da Inforpress para terça-feira, 16 de Janeiro de 2018

Cidade da Praia, 15 Jan (Inforpress) – A redacção da Inforpress pretende efectuar terça-feira, 16 de Janeiro, a cobertura, entre outros, dos seguintes assuntos:

– Visita do ministro da Saúde de Portugal, Adalberto Campos Fernandes, à Cabo Verde, de 15 a 17 do corrente, com objectivo de reforçar o diálogo político, bem como a partilha e pontos de vistas comuns, onde terá a partir das 09:00, uma reunião com o ministro da Saúde, assinará protocolos de formação em medicina geral e familiar. Às 11:30 será dada uma conferência de imprensa e às 15:00 estará no Hospital Agostinho Neto;

– Visita do vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia, às instalações da empresa Carlos Veiga Lda, em Tira Chapéu, na Cidade da Praia, no quadro de um conjunto de visitas às empresas nacionais, visando auscultar os constrangimentos e restrições dos mesmos, às 11:30;

– Visita do ministro da Agricultura e Ambiente e da embaixadora da União Europeia em Cabo Verde, à ilha do Maio, de 15 a 17, onde terão, esta terça-feira, a partir das 16:00, um encontro com os agricultores, criadores, carvoeiros e forças vivas da ilha, no Salão Nobre da Câmara Municipal, participarão no lançamento das obras de requalificação da Vila do Barreiro, entre outras actividades;

– Conferência sobre o “Poder local em Cabo Verde- passado e presente: evolução histórica, seu impacto na sociedade, conformação jurídico-institucional actual” realizada no âmbito Semana da VII edição da Semana da República, às 17:00, no Palácio Presidencial, na Cidade da Praia.

Inforpress/Fim

