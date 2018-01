Previsão de cobertura da Inforpress para terça-feira, 09 de Janeiro de 2018

Cidade da Praia, 08 Jan (Inforpress) – A redacção da Inforpress pretende efectuar terça-feira, 09 de Janeiro, a cobertura, entre outros, dos seguintes assuntos:

– Visita da Coordenadora Residente do Sistema das Nações Unidas e Representante do UNDP, UNFPA e UNICEF, Ulrika Richardson, à ilha da Brava a convite daquela edilidade, onde estão previstos encontros, a partir das 09:20, com o presidente substituto da Câmara Municipal, entre outros;

– Encontro do primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, com o Bispo de Santiago, o Cardeal Dom Arlindo Furtado, visando auscultar e reforçar o diálogo entre o Estado e as diferentes confissões religiosas, às 10:00;

– Conferência de imprensa da Direcção do Sindicato da Indústria, Serviços, Comércio, Agricultura e Pesca (SISCAP), para denunciar a situação de “negligência” por parte da Direcção-Geral do Trabalho no processo da revisão do acordo colectivo de trabalho entre as empresas de segurança privada e sindicatos representativos dos trabalhadores, às 10:00, na sua sede, na Várzea, Cidade da Praia;

– Conferência de imprensa do PAICV, através do seu vice-presidente, Rui Semedo, para pronunciar sobre o código de conduta dos jornalistas criado na RTC, às 11:00, na sede do partido, na Cidade da Praia;

– Visita do ministro das Finanças, Olavo Correia, ao Grupo Kim Negoce, no quadro da agenda de contatos e visita às grandes empresas no país, com início às 11:00, no Platô, Cidade da Praia;

– Assinatura do Projecto TCP/CVI/3607 “Apoio à luta integrada contra a lagarta do cartucho de milho em Cabo Verde” entre a FAO e o Ministério da Agricultura e Ambiente, às 15:00, na sala de reuniões do referido ministério, na Cidade da Praia;

– Lançamento do cancioneiro infantil “Vamos cantar na Escola” pela Associação para a Promoção do Património Educacional – Cabo Verde (ASPPEC) e o Museu da Educação (MEDUCA), no âmbito da comemoração do 9º aniversário da ASPPEC, às 17:00, no Liceu Domingos Ramos, na Cidade da Praia.

Inforpress/Fim

