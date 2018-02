Previsão de cobertura da Inforpress para terça-feira, 06 de Fevereiro de 2018

Cidade da Praia, 05 Fev (Inforpress) – A redacção da Inforpress pretende efectuar terça-feira, 06 de Fevereiro, a cobertura, entre outros, dos seguintes assuntos:

– Encontro para discussão de melhoria das condições de higiene e saneamento nas escolas realizado pelo Ministério da Educação e a Cooperação Luxemburguesa, no âmbito do Programa de Apoio ao Sector da Água e Saneamento, a ser presidido pela ministra da Educação, Maritza Rosabal, às 09:00, na Escola de Hotelaria e Turismo de Cabo Verde, na Cidade da Praia;

– Visita de uma missão da empresa Brine Engineering Solution, à ilha de Santo Antão, onde terá às 09:00, um encontro nos Paços do Concelho do Porto Novo, para discussão, do projecto AquaSun (desenvolvimento sustentável), estimado em 42 milhões de euros, que abrange Santo Antão e Santiago;

– Conferência subordinada ao tema “Governança Corporativa” promovida pelo Ministério das Finanças em parceria com a Escola de Negócios e Governação (ENG) cuja abertura será presidida pelo primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, a partir das 09:00, no Salão de Banquetes do Palácio do Governo;

– Visita do ministro do Turismo, Transportes e da Economia Marítima, José Gonçalves, à ilha do Sal, de 05 a 06 de Fevereiro, para, entre outros propósitos, reunir-se com as estruturas sob a sua tutela. Esta terça-feira, o ministro irá presidir, às 09:00, na sede da Câmara Turismo de Cabo Verde (CTCV), a abertura dos trabalhos programados entre a Direção Geral do Turismo e Transportes (DGTT) e a Câmara de Turismo de Cabo Verde, e reunir-se com o Conselho de Administração da ASA;

– Visita do grupo de deputados nacionais do Movimento para a Democracia (MpD) ao círculo eleitoral de Santiago Sul, de 05 a 09 do corrente, onde estarão esta terça-feira em contactos no concelho de São Domingos, a partir das 09:00. O grupo falará à imprensa às 11:00, à saída da visita a fábrica de ração;

– Visita do ministro de Estado, dos Assuntos Parlamentares e da Presidência do Conselho de Ministros, Fernando Elísio Freire, à Fundação Infância Feliz, dando continuidade a um conjunto de visitas às instituições de solidariedade social e organizações não governamentais, com o propósito de inteirar-se das suas políticas e reforçar o quadro de relacionamento entre o Governo e as mesmas, às 10:00;

– Conferência de imprensa do SIACSA para dar a conhecer o resultado da ronda negocial entre as empresas de segurança privada e a Direcção-Geral do trabalho, a acontecer esta terça-feira, às 10:00, na DGT, na Cidade da Praia;

– Conferência de imprensa da Comissão Política Regional do PAICV de Santiago Sul (CPRSS), para falar sobre a realização da 3.ª Reunião Ordinária para analisar, de entre outros assuntos, a situação social e política da Região, com ênfase na crise e “penúria” da água, às 11:00, na sede do partido, na Cidade da Praia;

– Segundo dia de visita do ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abraão Vicente, a São Vicente visando acompanhar os projectos estruturantes em curso na ilha, como a implementação do novo estatuto do Centro Nacional de Artesanato e Design (CNAD), a preparação do processo de início das obras de reabilitação e construção da sede da mesma instituição, visitar os estaleiros de Carnaval, entre outros;

– Visita do director nacional das Aldeias Infantis SOS de Cabo Verde, Dionísio Pereira, ao vice-primeiro ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia, com o objectivo de lhe apresentar os cumprimentos do novo ano, às 15:00;

Inforpress/Fim