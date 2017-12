Previsão de cobertura da Inforpress para sexta-feira, 29 de Dezembro de 2017

Cidade da Praia, 28 Dez (Inforpress) – A redacção da Inforpress pretende efectuar sexta-feira, 29 de Dezembro, a cobertura, entre outros, dos seguintes assuntos

– Terceiro dia da greve geral da Polícia Nacional;

– Encontro com os empresários e jovens empreendedores, entrega de habitação social e inauguração do Park Infantil de Veneza pela Câmara Municipal de São Miguel, a partir das 10:00;

– Visita da ministra da Justiça e Trabalho, Janine Lélis, às novas instalações das delegações regionais da Direcção-geral do Trabalho e da Inspecção-geral do Trabalho, em São Vicente, a partir das 10:00, na Avenida de Holanda, no Monte Sossego;

– Encontros da presidente do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV), Janira Hopffer Almada, com o Pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, António dos Anjos, e com o Superintendente da Igreja Nazarena, Pastor David Araújo, visando transmitir os votos de boas festas e socializar preocupações da vida do país, às 10 e 11:00 respectivamente, nas suas sedes, no Platô, Cidade da Praia;

– Conferência de imprensa com o vereador do Desporto da Câmara Municipal da Praia, José Santos, para apresentação da Corrida da Liberdade 2018, às 11:00, nos Paços do Concelho;

– Conferência de imprensa com a presidente do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV), Janira Hopffer Almada, para balanço do ano político de 2017, com ênfase na situação actual do país e nas perspectivas para o novo ano, às 11:30, na sede do partido, na Cidade da Praia;

