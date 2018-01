Previsão de cobertura da Inforpress para sexta-feira, 26 de Janeiro de 2018

Cidade da Praia, 25 Jan (Inforpress) – A redacção da Inforpress pretende efectuar sexta-feira, 26 de Janeiro, a cobertura, entre outros, dos seguintes assuntos:

– Sessão de apresentação do Plano de Seguimento do pós-compacto e entrega do RASAS 2015, Manual de Seguimento e Avaliação do Sector de Água e Saneamento, no quadro do encerramento das actividades do MCA-CV II, às 09:00, nas instalações da ARE, na Cidade da Praia;

– Visita de trabalho a Cabo Verde, de uma delegação Governamental Multisectorial angolana chefiada pela secretária de Estado para a Família e Promoção da Mulher, de 21 a 29, estando programado esta sexta-feira, encontros com a Federação Cabo-verdiana das Associações das Pessoas com Deficiência, com a Citi-Habitat, com a Plataforma das ONG, a partir das 09:00, assim como um de-briefing com a ministra da Família e Inclusão Social, às 17:30, no Palácio do Governo;

– Manifestação dos vigilantes das empresas de segurança privada realizada em parceria com o Sindicato da Indústria, Serviços, Comércio, Agricultura e Pesca (SISCAP), para exprimirem os seus repúdios pela negligência e ineficiência da Direcção-Geral do Trabalho e do Governo, em realção aos procedimentos para a publicação, na página do Governo, da Convenção Colectiva de Trabalho e Portaria da Extensão, às 10:00, em frente ao Ministério da Justiça e Trabalho, na Cidade da Praia;

– Visita da ministra das Infraestruturas, Ordenamento do Território e Habitação, Eunice Silva, acompanhado do presidente da Câmara Municipal da Praia, Óscar Santos, às obras efetuadas pela autarquia, nomeadamente, as obras de calcetamento e drenagem da rua do Laboratório de Engenharia Civil, Miradouro de Achada de Santo António, calcetamento de Achada Grande Frente e Trás, entre outras, com concentração às 10:00, dos Paços do Concelho da Praia;

– Inauguração do Centro Municipal da Demonstração/Formação de Microjardim Praia, uma parceria da CMP, Câmara de Dakar, FAO/CV e FAO/Senegal, com vista a capacitar técnicos como formadores em micro jardinagem, às 10:00, no viveiro municipal, do Parque 5 de Julho;

– Lançamento da campanha de educação para os Direitos Humanos nas escolas pela Comissão Nacional para os Direitos Humanos e a Cidadania (CNDHC) e a organização internacional Unidos pelos Direitos Humanos (UDH), às 10:00, na Escola Secundária de Achada Grande Frente, Cidade da Praia;

– Visita do ministro do Comércio e Indústria, Alexandre Monteiro, à Câmara de Comércio de Sotavento, com o objetivo de coordenar uma melhor interação e cooperação entre os parceiros, a partir das 10:30, na sede da CCS, na Cidade da Praia;

– Conferência de imprensa sobre a reunião do Conselho de Ministros realizada esta quinta-feira, para apreciar, de entre outros, a aprovação do Decreto Regulamentar que aprova o Estatuto do Fundo Autónomo de Promoção à Cultura e Indústrias Criativas, a aprovação do Decreto-lei que reestrutura e aprova o Estatuto do Centro Nacional de Arte, Artesanato e Design (CNAD), às 11:00, no Palácio do Governo, na Cidade da Praia;

– Conferência de imprensa de balanço da Missão Anual do Fundo Monetário Internacional (FMI) à Cabo Verde, que teve como principal objetivo avaliar o desempenho macroeconómico do país, às 11:00, na sala de conferências do Ministério das Finanças, na Cidade da Praia;

– Apresentação de cumprimentos do ano novo ao Presidente da República pelas seguintes instituições: Corpo Diplomático acreditado em Cabo Verde, às 10:30, e Sociedade Civil, nomeadamente, Cruz Vermelha, Aldeias SOS, Comité Olímpico Cabo-Verdiano, e Plataforma das Comunidades Africanas, às 11:50, no Palácio Presidencial, na Cidade da Praia;

– Acto de inauguração das obras do calcetamento da Rua Ribeira Brava, no Palmarejo, Cidade da Praia, a ser presidido pelo presidente da Câmara Municipal, Óscar Santos, às 16:00;

– Lançamento da segunda edição do livro “Emergência da Poesia em Amílcar Cabral pela Fundação Amílcar Cabral e o escritor Oswaldo Osório, no âmbito das comemorações do Dia dos Heróis Nacionais, às 17:00 na sede da Fundação Amílcar Cabral, no Platô, Cidade da Praia;

– Lançamento do livro “Boa Vista-História, Economia, Sociedade e Cultura” de Germano Lima, a ser apresentado por Eutrópio Lima da Cruz, às 18:00, no Centro de Juventude de Sal-Rei, na ilha da Boa Vista;

– Estreia do filme “Os dois irmãos”, baseado na obra do escritor cabo-verdiano, Germano Almeida, às 19:00, na Praça Central da cidade de Assomada;

Inforpress/Fim