Previsão de cobertura da Inforpress para sexta-feira, 19 de Janeiro de 2018

Cidade da Praia, 18 Jan (Inforpress) – A redacção da Inforpress pretende efectuar sexta-feira, 19 de Janeiro, a cobertura, entre outros, dos seguintes assuntos:

– Eleição para a escolha do novo reitor (a) da Uni-CV, a partir das 08:00;

– Conferência sobre Amílcar Cabral promovida pela Câmara Municipal dos Mosteiros, na ilha do Fogo, para assinalar o Dia dos Heróis Nacionais, às 09:00, no Salão Nobre dos Paços do Concelho;

– Actividade promovida pela primeira-dama, Lígia Fonseca, sobre a temática “Ler Mais, Saber Mais, viagem pelo Conto História”, para crianças do jardim infantil, no âmbito da VII edição da Semana da República, às 09:30, no Palácio da Presidência;

– Recepção do vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia, aos alunos do ensino primário de três escolas da Cidade da Praia: Capelinha, Lavadouro e SOS, no quadro das comemorações do Dia dos Heróis Nacionais, às 09:30, no Ministério das Finanças;

– Conferência de imprensa conjunta da Embaixada dos Estados Unidos da América em Cabo Verde e a Polícia Nacional, sobre a missão de uma delegação do Departamento da Polícia de Boston (BPD) ao país, às 10:00, na Direcção Nacional da Polícia Nacional, na Cidade da Praia;

– Visita do presidente da Confederação Africana de Futebol à Cabo Verde, de 18 a 20, tendo na agenda desta sexta-feira, uma deslocação à ilha de São Vicente, onde terá um encontro com o presidente da Câmara Municipal, às 11:00, e visitará as infra-estruturas desportivas às 12:15. Às 17:00 estará na Cidade da Praia, num encontro com o vice-primeiro-ministro, e dará uma conferência de imprensa às 18:00;

– Conferência de imprensa da direcção do grupo parlamentar do MpD, para balanço das jornadas parlamentares, às 11:00, na Assembleia Nacional, na Cidade da Praia;

– Conferência de imprensa do grupo parlamentar do PAICV, para balanço das jornadas parlamentares às 11:30, na Assembleia Nacional;

– Visita do vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia, às instalações do Grupo Caetano Auto, em Achada Grande Trás, no âmbito de um conjunto de visitas às empresas nacionais, visando auscultar os constrangimentos e as restrições do sector empresarial nacional, às 11:30, Cidade da Praia;

– Inauguração do Sistema de Electrificação Fotovoltaico de Figueiras, Santo Antão, às 12:00, na referida localidade e cuja cerimónia será presidida pelo primeiro-ministro, José Ulisses Correia e Silva;

– Audiência do presidente da Assembleia Nacional com a Comissão Especializada de Finanças e Orçamento, e com o presidente da Câmara Municipal de Oeiras, às 15 e 16:00, respectivamente, na Assembleia Nacional;

– Palestra intitulada “Diálogo sobre a actualidade do pensamento de Amílcar Cabral: Pensar para Agir, Agir para Pensar melhor”, realizada pelo PAICV, tendo como oradores, Osvaldo Lopes da Silva, Cristina Fontes Lima, e Miriam Spencer Lima, às 16:00, na Biblioteca Nacional, na Cidade da Praia;

– Conversa aberta sobre os “Heróis Nacionais: o passado, o presente e o futuro” organizada no âmbito da VII edição da Semana da República, às 17:00, no Palácio Presidencial;

– X Encontro Alargado realizado pelo Secretariado Diocesano da Juventude (SDJ) e o Secretariado Paroquial da Juventude São Nicolau Tolentino (SPJ), sob o lema “Dimensão social da Evangelização pois, Missão é ir, mas também cuidar! Por uma juventude missionaria nas suas comunidades”, nos dias 19 e 20 do corrente mês, no concelho de São Domingos, com chegada e acolhimento às 18:00.

