Previsão de cobertura da Inforpress para sexta-feira, 09 de Fevereiro de 2018

Cidade da Praia, 08 Fev (Inforpress) – A redacção da Inforpress pretende efectuar sexta-feira, 09 de Fevereiro, a cobertura, entre outros, dos seguintes assuntos:

– Entrega de vales cheques na vila de Praia Branca, São Nicolau, por uma equipa do Ministério da Agricultura e Ambiente da ilha e a Câmara Municipal do Tarrafal, no quadro do programa de emergência para mitigação da seca e do mau ano agrícola, a partir das 09:00;

– Desfile de carnaval dos grupos das escolas do Ensino Básico Integrado (EBI), dos lares de idosos e de jardins-de-infância, da ilha de São Vicente, das 09 às 16:00;

– Apresentação do programa de Iniciação Científica pela Universidade de Cabo Verde, através da sua Casa da Ciência da Praia, um programa que tem como finalidade a divulgação dos trabalhos científicos desenvolvidos pelos estudantes de graduação, às 09:00, no Auditório da Reitoria, no Platô, Cidade da Praia;

– Desfiles do carnaval dos jardins infantis e das escolas EBI dos concelhos de São Miguel, Santa Catarina de Santiago, e São Lourenço dos Órgãos, a partir das 09:00;

– Acto de entrega dos certificados da formação em “Autonomia financeira” promovida pela Câmara Municipal da Praia e destinada às mulheres chefes de famílias de vários bairros da capital, às 09:30, no Centro Comunitário de Bela Vista;

– Visita do grupo de deputados nacionais do MpD ao círculo eleitoral de Santiago Sul, de 05 a 09 do corrente, a partir das 09:30, no Cais de Pesca da Praia, onde farão o balanço das visitas, e no final da tarde terão um encontro com o grupo carnavalesco Sambajó;

– Reunião da Associação de Futebol de Santiago Norte com as câmaras municipais, tendo na agenda, a suspensão do campeonato regional de futebol, e o pagamento das dívidas dos árbitros, às 10:00, nos Paços do Concelho de Santa Catarina;

– Visita do ministro da Saúde e da Segurança Social, Arlindo do Rosário, ao Centro Nacional de Ortopedia e Reabilitação (CENORF), para inteirar-se do funcionamento e das actividades desenvolvidas neste centro, seguido da assinatura de protocolo de parceria entre as duas partes, com início às 10:00;

– Conferência de imprensa sobre a reunião do Conselho de Ministros realizada esta quinta-feira, para apreciar, de entre outros, a definição do Modelo de Gestão Futura da Rede Backbone de Telecomunicações de Cabo Verde, e a aprovação da proposta de resolução que aprova para ratificação, o acordo de isenção de vistos em passaportes ordinários entre o Governo de Cabo Verde e de Moçambique, às 10:00, no Palácio do Governo, na Cidade da Praia;

– Visita de dois dias do vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia, à Santo Antão, com o objectivo de visitar as grandes empresas e marcas sediadas na ilha, com início às 10:30, pela Spencer Construções & Imobiliária, Lda, no concelho da Ribeira Grande. Consta ainda da agenda desta deslocação a apresentação do Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável – PEDS 2017/2017 ao empresariado da ilha;

– Cerimónia de encerramento da formação destinada a professores e alunos da Escola Secundária de Ponta Verde, na ilha do Fogo, promovida pelo Instituto Pedro Pires para a Liderança (IPP), em parceria com a agência digital Kmindz, no quadro das actividades do Núcleo de Ciência e Inovação daquele estabelecimento de ensino, às 11:00, na Escola Secundária local;

– Conferência de imprensa com o ministro dos Negócios Estrangeiros e Comunidades, Luís Filipe Tavares, sobre a sua recente visita oficial à Angola, às 11:00, no Palácio das Comunidades;

– Feira do livro organizada pelo Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, através da Biblioteca Nacional, no âmbito da Morabeza – Festa do Livro, a partir das 14:00, no átrio da BNCV, na Cidade da Praia;

– Conferência de imprensa da Câmara Municipal da Praia para apresentação e alinhamento do Carnaval 2018, e a realização do tradicional almoço de cinzas, às 15:00, nos Paços do Concelho;

– Conferência sobre “a Política na era da Globalização: o que se espera da juventude?” organizada pela JpD tendo como oradores, o ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abraão Vicente, a secretária de Estado para a Modernização Administrativa, Edna Oliveira, e o economista, Gilson de Pina, às 17:00, na Livraria Pedro Cardoso, na Cidade da Praia;

– Debate sobre a “Importância dos códigos de ética e a independência dos jornalistas” realizado pela direcção da Associação Sindical dos Jornalistas de Cabo Verde (AJOC), a contar com a participação do professor universitário Silvino Évora, e do jurista Geraldo Almeida, às 17:30, na sede da AJOC, no Platô, Cidade da Praia;

– Conversa com o escritor moçambicano Mia Couto sob o tema “Por uma terra sem amos”, no âmbito da realização da primeira edição da Morabeza – Festa do Livro, às 18:00, na Biblioteca Nacional, Cidade da Praia;

– Comemoração do 5º aniversário da primeira participação dos “Tubarões Azuis” no Campeonato Africano das Nações, CAN 2013, promovida pela Federação Cabo-verdiana de Futebol e a CV Móvel, com o apoio da Presidência da República, das 19 às 20:30, no Jardim da Presidência.

