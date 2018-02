Previsão de cobertura da Inforpress para sexta-feira, 02 de Fevereiro de 2018

Cidade da Praia, 01 Fev (Inforpress) – A redacção da Inforpress pretende efectuar sexta-feira, 02 de Fevereiro, a cobertura, entre outros, dos seguintes assuntos:

– Audições da Comissão Parlamentar de Inquérito, criada para averiguar os actos de gestão dos TACV – Cabo Verde Airlines, de 29 de Janeiro a 02 de Fevereiro, para auscultar esta sexta-feira, os ex-coordenadores do Gabinete de Privatização, Júlio Fortes, às 08:30, e Rui Santos, às 10:30, a ex-ministra das Infraestruturas e Transporte, do Ambiente, Habitação e Ordenamento do Território, Sara Lopes, às 14:30, e o ex-Administrador da CV Handling, Aquiles Rodrigues, às 16:30, na Sala Multiuso da Assembleia Nacional, na Cidade da Praia;

– Visita a Cabo Verde, da presidente do Parlamento das Canárias, acompanhada de uma delegação Parlamentar, de 30 de Janeiro a 04 de Fevereiro, estando programada esta sexta-feira, uma deslocação a ilha de Santo Antão, onde a partir das 09:00 serão recebidos pelos autarcas do Porto Novo, Ribeira Grande e Paul, e visitarão o Centro de Produção Agroindustrial de Santo Antão, em Afonso Martinho, às 12:10;

– Sessão de abertura do II Congresso dos Auditores e Contabilistas Certificados de Cabo Verde, promovido pela Ordem Profissional de Auditores e Contabilistas Certificados (OPACO), sob o lema: “Os profissionais contábeis face aos desafios da transparência e da boa governação” que será presidida pelo primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, a partir das 09:00, no Auditório da Caixa Económica, na Cidade da Praia;

– Abertura do carnaval pelo grupo Bididó, às 10:00, no Palácio Ildo Lobo, no Platô, Cidade da Praia;

– Conferência de imprensa sobre a reunião do Concelho de Ministros realizada esta quinta-feira, para apreciar, de entre outros, a aprovação do projecto de Projecto de Lei que aprova o Estatuto da Ordem dos Enfermeiros de Cabo Verde, e a aprovação do projecto de Proposta de Leisobre o Decreto Legislativo que integram a Reforma Regulatória do Sistema de Pagamentos, às 10:00, no Palácio do Governo;

– Visita do presidente da Câmara Municipal da Praia, Óscar Santos, acompanhado de sua equipa às obras de construção do novo Campus da Uni-CV, para conhecer in loco os detalhes das obras às 10:30,

– Conferência de imprensa do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV) sobre o aumento dos direitos de importação de lacticínios e sumos de fruta com votos favoráveis dos dois grupos parlamentares, às 11:00, na sede do partido, na Cidade da Praia;

– Entrega de primeiros diplomas a 38 jovens que participaram da formação em Arte em Cabedal, no quadro do Programa Bolsa de Acesso à Cultura (BA Cultura), implementado pelo Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, a ter lugar às 11:00, na Escola Secundária Luciano Garcia, em São Lourenço dos Órgãos;

– Visita do ministro das Finanças, Olavo Correia, às instalações da empresa SALSs – Importação e Comércio, Lda, em Achada Grande Frente, na Cidade da Praia, no seguimento de um conjunto de visitas às empresas nacionais, visando “levar a voz” do Governo aos empresários, quanto aos constrangimentos e as restrições do sector, às 11:30;

– Assinatura de um protocolo de cooperação bilateral entre o Instituto do Património Cultural (IPC) e o Instituto Nacional de Gestão do Território (INGT), no âmbito da preservação do património imóvel nacional, às 16:00, no IPC, na Cidade da Praia;

– Acto de encerramento e entrega de prémios no âmbito do concurso de “Melhor Pão”, no quadro das actividades extracurriculares do curso de Pastelaria/Panificação da Escola de Hotelaria e Turismo de Cabo Verde, às 16:00, na EHTCV, na Cidade da Praia;

– Encerramento da Formação sobre Gestão e Avaliação do Desempenho por Objetivo, a ser presidido pela secretária de Estado Adjunta para a Modernização Administrativa, Edna Oliveira, às 16:30, na Escola de Hotelaria e Turismo de Cabo Verde, na Cidade da Praia;

– Acto de encerramento do Congresso da Ordem Profissional de Auditores e Contabilistas Certificados (OPACC), pelo vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia, às 18:00, no auditório da Caixa Económica de Cabo Verde, na Cidade da Praia;

Inforpress/Fim