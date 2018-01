Previsão de cobertura da Inforpress para segunda-feira, 29 de Janeiro de 2018  

Cidade da Praia, 28 Jan (Inforpress) – A redacção da Inforpress pretende efectuar segunda-feira, 29 de Janeiro, a cobertura, entre outros, dos seguintes assuntos:

– Audições da Comissão Parlamentar de Inquérito, criada para averiguar os actos de gestão dos TACV – Cabo Verde Airlines, de 29 de Janeiro a 02 de Fevereiro, para auscultar esta segunda-feira, o ex-presidente do Conselho de Administração da TACV, Adalberto Silva, às 08:30, os ex-Administradores da TACV Eduino Moniz e Armindo Sousa, às 10:30 e 14:30, respectivamente, e o ex-ministro da Economia, Gualberto do Rosário, às 16:30, na Sala Multiuso da Assembleia Nacional, na Cidade da Praia;

– Sessão clínica sobre lepra realizada pelo Instituto Nacional de Saúde Pública e a Coordenação Nacional do Programa de Luta contra Doenças de Transmissão Sexual incluindo o VIH/SIDA, Tuberculose e Lepra, para assinalar o Dia Mundial dos Leprosos – 28 de Janeiro, das 09 às 10:30, na sala de reunião do INSP, na Cidade da Praia;

– Curso de Administração Desportiva realizado pelo Comité Olímpico Cabo-verdiano, tendo como foco os jovens e os agentes desportivos de todas as ilhas vocacionados na criação de Clubes Olímpicos, e enquadrado no Programa de Educação dos Valores Olímpicos (OVEP) do Comité Olímpico Internacional e da plataforma Desporto para a Vida, a partir da 09:00, na sede do COC, na Cidade da Praia;

– Encontro dos directores técnicos nacionais desportivos organizado pelo Comité Olímpico Cabo-verdiano, com o objectivo de criar uma ferramenta multidisciplinar que possa servir de auxílio aos próprios directores na preparação e planeamento das participações cabo-verdianas em campeonatos internacionais, a partir da 09:00, no ginásio EFIT, no Palmarejo;

– Visitas do ministro de Estado, dos Assuntos Parlamentares, da Presidência do Conselho de Ministros e Ministro do Desporto, Fernando Elísio Freire, à Associação Nacional dos Municípios de Cabo Verde, e à Liga Nazarena de Solidariedade, às 10 e 16:30, respectivamente, no âmbito de uma série de visitas às instituições e organizações não governamentais, com o propósito de inteirar da sua política e reforçar o quadro de relacionamento com Governo;

– Palestras promovidas pela CNPD no concelho da Ribeira Grande, Santo Antão, para assinalar o Dia Internacional da Protecção de Dados e Privacidade, sob o tema “Protecção de Dados Pessoais e Serviço de Rede Sociais”, às 10:40, na Escola Secundária Suzete Delgado;

– Visita oficial à Cabo Verde, do ministro dos Negócios Estrangeiros de Portuguesa, Augusto Santos Silva, nos dias 29 e 30 deste mês, com início pela cidade do Mindelo, São Vicente, onde será acolhido pelo seu homólogo cabo-verdiano e participará da inauguração das obras de reabilitação do Liceu Gil Eanes e da Casa das Ciências, entre outras actividades, a partir das 14:30;

– Apresentação do livro “A Matriarca – Uma Estória de Mestiçagens” pela Livraria Pedro Cardoso e a autora Vera Duarte, às 16:00, no Salão Nobre dos Paços do Concelho de Santa Catarina de Santiago;

– Lançamento da obra “Arroz Negro. As Origens Africanas do Cultivo do Arroz nas Américas” e da conferência internacional sobre “O Legado Alimentar de África no Mundo Atlântico”, pela Universidade de Cabo Verde, no âmbito do Mestrado em Integração Regional Africana (MIRA), das 16 às 19:00, no Auditório da ENG, no Campus do Palmarejo, Cidade da Praia;

– Inauguração da obra de reabilitação do antigo edifício do ex Liceu Gil Eanes, em São Vicente, num acto que será presidido pela ministra da Educação, Maritza Rosabal, a contar com a presença do ministro dos Negócios estrangeiros de Portugal, Augusto Silva, a partir das 17:00, na cidade do Mindelo, em São Vicente;

