Previsão de cobertura da Inforpress para segunda-feira, 22 de Janeiro de 2018

Cidade da Praia, 21 Jan (Inforpress) – A redacção da Inforpress pretende efectuar segunda-feira, 22 de Janeiro, a cobertura, entre outros, dos seguintes assuntos:

– Encontro Nacional dos Administradores de Saúde promovido pelo Ministério da Saúde e da Segurança Social através da Direcção-Geral do Planeamento, Orçamento e Gestão, a ter lugar na ilha da Boa Vista, de 22 a 26 do corrente. O acto de abertura será presidido pela Directora Nacional da Saúde, com início previsto para as 08:30, no Hotel Riu Touareg;

– Sessão Ordinária da Assembleia Nacional, de 22 a 26, com início às 09:00, na sala de sessões da Assembleia Nacional, tendo na ordem do dia: Perguntas dos Deputados ao Governo, Aprovação de Projectos e Propostas de Leis, Aprovação de Projectos e Propostas de Resoluções;

– Sessão de abertura da formação dos Agentes de Terreno para o do III Inquérito Demográfico e de Saúde Reprodutiva (III IDS) promovida pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) em parceria com o Ministério da Saúde, às 09:00, no Estádio Nacional, na Cidade da Praia. O acto será presidido pela Represente do Sistema das Nações Unidas, Ulrika Richardson, e contará com a presença da diretora nacional da Saúde, Maria da Luz Lima, e do presidente do INE, Osvaldo Borges;

– Socialização da proposta do anteprojeto de regulamentação do trabalho doméstico pelo Instituto Cabo-verdiano para Igualdade e Equidade do Género (ICIEG) e a ONU Mulheres, às 09:00, na sala de conferências do Hotel Pérola, na Cidade da Praia;

– Visita do ministro da Saúde e da Segurança Social, Arlindo do Rosário, à Comissão de Coordenação do Álcool e outras Drogas, às 09:00, e ao Centro Nacional Ortopédico e Reeducação Funcional (CENORF), às 15:00, em Achada São Filipe, onde presidirá a assinatura de um protocolo.

