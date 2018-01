Previsão de cobertura da Inforpress para segunda-feira, 15 de Janeiro de 2018

Cidade da Praia, 14 Jan (Inforpress) – A redacção da Inforpress pretende efectuar segunda-feira, 15 de Janeiro, a cobertura, entre outros, dos seguintes assuntos:

– Actividades alusivas a Festa de Nhô Santo Amaro Abade, com celebração eucarística, a partir das 11:00, no Tarrafal de Santiago;

– Acto central comemorativo aos 51º aniversários das Forças Armadas de Cabo Verde, a ser presidido pelo ministro de Estado e da Presidência do Conselho de Ministros, Fernando Elísio Freire, em substituição ao ministro da Defesa, às 11:00, no Comando da 2ª Região Militar, na cidade de Espargos, ilha do Sal. No mesmo horário serão realizadas Paradas Militar, em São Vicente, e na Cidade da Praia;

– Visita do ministro da Saúde de Portugal, Adalberto Campos Fernandes, à Cabo Verde, de 15 a 17 do corrente, com o objectivo de reforçar o diálogo político, bem como a partilha e pontos de vistas comuns, a partir das 12:45, com recepção no aeroporto Cesária Évora, em São Vicente, pelo ministro da Saúde e da Segurança Social, Arlindo do Rosário;

– Deslocação do ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva, acompanhado da sua delegação, à ilha do Maio, de 15 a 17 de Janeiro, com o objectivo de visitar o Centro Pós Colheita, às obras e realizações do programa POSER, Programa de Emergência para Mitigação da Seca e Mau Ano Agrícola (PEMSMAA), projectos de Ordenamento florestal e a Unidade de Produção de Gelo, entre outros, a partir das 16:30, num encontro com a equipa técnica do MAA.

