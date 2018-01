Previsão de cobertura da Inforpress para segunda-feira, 08 de Janeiro de 2018

Cidade da Praia, 07 Jan (Inforpress) – A redacção da Inforpress pretende efectuar segunda-feira, 08 de Janeiro, a cobertura, entre outros, dos seguintes assuntos:

– Conferência sobre os “Desafios da Governação na Atualidade e a Problemática da Participação Pública nos Processo de Decisão: vantagens, dificuldades (mitos)” promovida pelo Ministério das Finanças, em parceria com a Escola de Negócios e Governação da Uni-CV (ENG). A abertura será presidida pelo vice-primeiro ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia, das 09 às 12:00, no auditório da ENG, em Palmarejo, Cidade da Praia;

– Visita dos deputados do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV), Eva Ortet e Nuías Silva, ao círculo eleitoral do Fogo, tendo na agenda, de entre outras matérias, acompanhar, in loco, a implementação do Plano de Mitigação dos Impactos do mau ano Agrícola;

– Assinatura de um acordo de colaboração entre o Governo as instituições religiosas de solidariedade social para a execução de ações de apoio social às famílias vulneráveis, no âmbito do Programa de Emergência para a Mitigação da Seca e do Mau Ano Agrícola, “PEMSMAA”, às 09:30, na sala de reunião do Ministério da Saúde e Segurança Social, no Palácio do Governo;

– Visita do ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva, às empresas de produção e venda de ração, Upranimal, no concelho de São Domingos e Suinave, em Achada Grande Trás, às 09:30 e 10:30, respectivamente, no âmbito do Programa de Emergência para a Mitigação da seca e do mau ano agrícola;

