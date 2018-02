Previsão de cobertura da Inforpress para segunda-feira, 05 de Fevereiro de 2018

Cidade da Praia, 04 Fev (Inforpress) – A redacção da Inforpress pretende efectuar segunda-feira, 05 de Fevereiro, a cobertura, entre outros, dos seguintes assuntos:

– Assembleia Geral do Grupo “Sahel Plus” e mesa redonda sobre “Accès Plus Sûr”-Movimento da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho realizadas pelo Movimento Internacional da Cruz e do Crescente Vermelho, de 05 a 08 do corrente, às 09:00, na sala de conferências do Hotel Vip, na Cidade da Praia. A abertura será presidida pelo ministro de Estado, Assuntos Parlamentares e da Presidência do Conselho de Ministros, Elísio Freire;

– Acção de capacitação destinada aos actores que trabalham e lidam com o público-alvo com deficiência, promovida pela Associação de Pais e Amigos de Crianças com Necessidades Especiais (Colmeia), nos dias 05, 06 e 07, do corrente, cuja abertura será presidida pela Primeira-dama, Lígia Fonseca, às 09:00, na sala de Formação da Plataforma das ONG, em Achada São Felipe, na Cidade da Praia;

– Visita do PNUD e do Governo à ilha de Santo Antão, nos dias 05 e 06 do corrente, tendo como o principal objectivo, a avaliação multissectorial da seca, a partir das 09:00, num encontro com a Câmara Municipal do Porto Novo;

– Palestras alusivas ao Dia do Pescador Cabo-verdiano, 05 de Fevereiro, realizadas pelo Instituto Nacional do Desenvolvimento das Pescas (INDP) , em parceria com a Direcção Nacional da Economia Marítima, sendo uma dirigida aos alunos do Liceu Domingos Ramos, às 09:30, e outra, às 15:00, aos estudantes da Escola Secundária de Achada Grande Frente, na Cidade da Praia;

– Visita oficial a Cabo Verde da vice-presidente do Conselho de Estado da República da Cuba, Mercedes López Acea, enquadrado num périplo a quatro países africanos, onde terá entre outras actividades, um encontro com o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, às 12:00;

– Formação da escrita e leitura Braille, destinada aos professores, educadores de infância e monitores do Pré-escolar, promovida pela Associação dos Deficientes Visuais de Cabo Verde (ADEVIC), com abertura às 14:00, nas instalações da ADEVIC, em Achada São Filipe, na Cidade Praia;

– Visita do ministro de Estado, dos Assuntos Parlamentares, da Presidência do Conselho de Ministros e ministro do Desporto, Fernando Elísio Freire, à Cáritas Cabo-verdiana, dando continuidade a um conjunto de visitas às instituições de solidariedade social e organizações não governamentais, com o propósito de inteirar-se das suas políticas e reforçar o quadro de relacionamento entre o Governo e as mesmas, às 16:00.

Inforpress/Fim