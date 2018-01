Previsão de cobertura da Inforpress para sábado, 27 de Janeiro de 2018

Cidade da Praia, 26 Jan (Inforpress) – A redacção da Inforpress pretende efectuar sábado, 27 de Janeiro, a cobertura, entre outros, dos seguintes assuntos:

– Encontro das Lideranças Municipais, na perspectiva de “Intervir para Crescer” promovido pelo PAICV, nos dias 27 e 28 deste mês, a partir das 09:00, no Salão de Banquetes, da Assembleia Nacional, na Cidade da Praia;

– Sessão de abertura oficial do VI Encontro do Conselho Permanente dos Bispos da África Ocidental, que acontece de 26 a 30 do corrente, às 10:00, no salão do Seminário de São José, na Cidade da Praia;

– Actividades alusivas ao 24º aniversário da Escola Secundária “Cônego Jacinto”, sob o lema “Unidos por uma cultura de aprendizagem, da paz e da solidariedade em prol de uma sociedade inclusiva e próspera”, com missa solene em homenagem ao patrono da escola, às 09:00, a seguir a actividades culturais, às 11:00;

– Jogos dos campeonatos regionais de futebol, a partir das 14:00;

– Inauguração do “Espaço Encanto” pela Coordenação da Rede Nacional de Combate e Prevenção ao Abuso e Exploração Sexual de Menores em parceria com a Rede Local de Santiago Norte, que servirá para seguimento e continuidade do atendimento psicológico de crianças vítimas de abuso e exploração sexual, às 15:00, no Pólo Educativo XIII, em Ribeirão Manuel em Santa Catarina de Santiago;

– Primeira reunião mensal do ano 2018 da Associação de Pais e Amigos de Crianças com Necessidades Especiais “COLMEIA”, para auscultar as famílias e os encarregados de educação com filhos com deficiência, sob forma de se pensar juntos que estratégias trabalhar na busca de resposta que tem afligido este público-alvo, às 16:00, na Escola Técnica, em Achada de Santo António, na Cidade da Praia;

– Inauguração do Hotel Hilton, na ilha do Sal, a ser presidido pelo primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, às 19:00;

