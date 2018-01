Previsão de cobertura da Inforpress para sábado, 20 de Janeiro de 2018

Cidade da Praia, 19 Jan (Inforpress) – A redacção da Inforpress pretende efectuar sábado, 20 de Janeiro, a cobertura, entre outros, dos seguintes assuntos:

– Comemoração do Dia dos Heróis Nacionais pela Câmara Municipal de Santa Catarina de Santiago, com deposição de uma coroa de flores no busto de Amílcar Cabral, na Praça Central de Assomada, às 08:00;

– Sexta edição da “Marxa Kabral” organizada pelo movimento social “Korrenti di Ativista” em parceria com a Comissão Instaladora Nacional de MFPA, sob o lema “Kabral: Unifikador di Povu”, com concentração às 10:00, no cruzamento da Fazenda que dá acesso ao Platô, na Cidade da Praia;

– Acto de Homenagem aos Combatentes da Liberdade da Pátria residentes em Santiago Norte pela Comissão Política Regional do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV), em comemoração ao Dia dos Heróis Nacionais, às 10:30, no Liceu Napoleão Fernandes, em Santa Catarina;

– Acto de lançamento da primeira pedra para a requalificação de Achada Pizarra, Drenagem de Covão de Coelho e requalificação de Ponta Verde, pela Câmara Municipal de São Miguel, a partir das 10:30;

– Jogos do campeonato regionais de futebol, a partir das 14:00;

Inforpress/Fim

