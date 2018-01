Previsão de cobertura da Inforpress para sábado, 13 de Janeiro de 2018

Cidade da Praia, 12 Jan (Inforpress) – A redacção da Inforpress pretende efectuar sábado, 13 de Janeiro, a cobertura, entre outros, dos seguintes assuntos:

– Corrida da Liberdade e Democracia promovida pela Câmara Municipal da Praia, para assinalar o 13 de Janeiro, com concentração às 08 e partida às 09:00, da Praça Alexandre Albuquerque, no Platô, Cidade da Praia;

– Feira de Saúde promovida pelo Ministério do Desporto, através do Programa Nacional de Actividade Física denominado “MexiMexê”, em parceria com a Câmara Municipal da Praia, no âmbito da 10ª edição da Corrida da Liberdade, às 08:30, na Praça Alexandre Albuquerque, no Platô, Cidade da Praia;

– Sessão solene da Assembleia Municipal do Tarrafal de Santiago, realizada no quadro das festividades do Santo Amaro Abade 2018, com início às 09:00, no Salão Nobre da Câmara Municipal;

– Sessão solene da Assembleia Nacional comemorativa ao Dia da Liberdade e Democracia, às 10:00, no Palácio da Assembleia Nacional, na Cidade da Praia;

– Marcha pela Democracia organizada pelo movimento Sokols, em São Vicente, sob o lema “”Uma descentralização que permite autonomia e felicidade a todos os cabo-verdianos”, com início às 10:00, na Praça Estrela;

– Segundo dia de visita do ministro da Indústria, Comércio e Energia, Alexandre à ilha do Fogo, efetuará visitas de cortesia aos presidentes das Câmaras Municipais de Santa Catarina e dos Mosteiros;

– Actividades alusivas ao dia 13 de Janeiro pela Câmara Municipal de Santa Catarina de Santiago, a partir das 10:00;

– Entrega de uma Unidade de Transformação de Milho (Moinho) à Associação Tradição de Terra, resultado de uma parceria entre a Câmara Municipal de São Lourenço dos Órgãos e a Embaixada dos Estados Unidos da América em Cabo Verde, às 10:30, ao lado do Cineteatro, em João Teves;

– Sessão Solene alusiva ao Dia da Liberdade e Democracia, 13 de Janeiro, pela Assembleia Municipal de São Miguel, a partir das 09:30, no Salão Nobre da Câmara Municipal. Ainda às 12:00, a Comissão Política do MpD em São Miguel realiza um encontro com os seus militantes, amigos e simpatizantes seguido de uma palestra alusiva à data, no Centro Jovem de Ponta Verde;

– Cerimónia da entrega das insígnias da FIFA 2018 dos árbitros de Cabo Verde para a Região de Santiago promovida pela Federação Cabo-Verdiana de Futebol (FCF), às 18:00, na sala de reuniões da FCF, na Cidade da Praia.

