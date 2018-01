Previsão de cobertura da Inforpress para sábado, 06 de Janeiro de 2018

Cidade da Praia, 05 Jan (Inforpress) – A redacção da Inforpress pretende efectuar sábado, 06 de Janeiro, a cobertura, entre outros, dos seguintes assuntos:

– II edição da “Corrida Massiva” das Forças Armadas realizada no âmbito da comemoração do Dia das Forças Armadas, 15 de Janeiro, com concentração às 08:00, no Largo da Quebra Canela, na Cidade da Praia;

– Assembleia-Geral Ordinária da Federação Cabo-verdiana de Andebol, tendo entre os assuntos da ordem do trabalho, a apresentação do relatório de actividades de 2016/17, a análise e aprovação do plano de actividades e orçamento 2018, e revisão do Estatuto da FCA, a partir das 09:00, na Quinta da Montanha, em Rui Vaz, concelho de São Domingos;

– Último dia de visita de três dias dos eleitos do PAICV, por Santo Antão, visando acompanhar a implementação do plano de mitigação do impacto do mau ano agrícola, com início às 09:00, no concelho do Porto Novo;

– Visita do vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia, ao município de Tarrafal de Santiago, onde terá um encontro com os empresários e a sociedade civil, para apresentar o Plano Estratégico do Desenvolvimento Sustentável (PEDS) 2017 – 2001, e a visão do Governo para o município, às 10:30, no Salão Nobre da Câmara Municipal;

– Jogos do campeonato regional de futebol, a partir das 14:00.



