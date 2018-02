Previsão de cobertura da Inforpress para sábado, 03 de Fevereiro de 2018

Cidade da Praia, 02 Fev (Inforpress) – A redacção da Inforpress pretende efectuar sábado, 03 de Fevereiro, a cobertura, entre outros, dos seguintes assuntos:

– Actividade multidesportiva organizada pelos formandos do curso de Administração Desportiva, que decorre na Cidade da Praia, com as crianças e jovens do bairro de Ponta D’Água, com o objectivo de pôr em prática alguns dos conhecimentos adquiridos durante a formação promovida pelo COC, às 09:00, campo relvado local;

– Acto de apresentação do Projecto Apoio à implementação de uma loja de materiais de pesca em Praia-Baixo, pela Associação para a Defesa do Ambiente e Desenvolvimento da Pesca Artesanal (ADAD) em parceria com a ROPA-CV e a Associação Oeste Africana para o Desenvolvimento da Pesca Artesanal (ADEPA), com o objectivo de reforçar as competências profissionais e técnicas da Associação de Peixeiras e Pescadores de Praia Baixo, a ter lugar às 11:00, na Escola de Praia Baixo, concelho de São Domingos;

– Tarde cultural brasileira sob o lema “São Vicente é um Brazilim” promovida pelo Instituto do Património Cultural, através do Núcleo Museológico Cesária Évora (NMCE), no âmbito das comemorações das bodas de Pérola da Escola de Samba Tropical, das 13 às 20:00, em São Vicente;

– Inauguração das obras de requalificação/urbanização e vias de acesso do bairro de São Paulo pelo presidente da Câmara Municipal da Praia, Óscar Santos, às 16:00;

– Visita a Cabo Verde, da presidente do Parlamento das Canárias, acompanhada de uma delegação Parlamentar, de 30 de Janeiro a 04 de Fevereiro, estando programado para este sábado às 15:00, uma receção/visita de cortesia ao presidente da Câmara Municipal do Sal, às 15:30, um brieefing com a imprensa, às 16:00, visita às Salinas de Pedra de Lume e às 17:00, à cidade de Santa Maria;

– Jogo dos 4º finais da Taça Fogo de Futebol, a partir das 14:00, em São Filipe;

