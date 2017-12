Previsão de cobertura da Inforpress para quinta-feira, 28 de Dezembro de 2017

Cidade da Praia, 27 Dez (Inforpress) – A redacção da Inforpress pretende efectuar quinta-feira, 28 de Dezembro, a cobertura, entre outros, dos seguintes assuntos

– Segundo dia de greve geral da Polícia Nacional;

– Deslocação do ministro das Finanças, Olavo Correia, à São Vicente, nos dias 28 e 29, com o objectivo de visitar as grandes empresas e marcas sediadas na ilha, com início às 09:00, pela Sina Construções;

– Inauguração das novas instalações do Cartório Notarial de São Vicente, num acto que será presidido pela ministra da Justiça e Trabalho, Janine Lélis, às 10:30, no Alto São Nicolau;

– Conferência de imprensa com a vereadora dos Assuntos Jurídicos da Câmara Municipal da Praia, Edna Oliveira, sobre o regulamento de organização e funcionamento que define posturas, direitos e deveres das vendedeiras do mercado do Platô e suas obrigações, às 11:00, nos Paços do Concelho;

Inforpress/Fim

