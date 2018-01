Previsão de cobertura da Inforpress para quinta-feira, 25 de Janeiro de 2018

Cidade da Praia, 24 Jan (Inforpress) – A redacção da Inforpress pretende efectuar quinta-feira, 25 de Janeiro, a cobertura, entre outros, dos seguintes assuntos:

– Sessão Ordinária da Assembleia Nacional, de 22 a 26, com início às 09:00, na sala de sessões da Assembleia Nacional;

– XX Reunião do Grupo Local de Seguimento da Parceria Especial Cabo Verde – União Europeia, no quadro da Parceria Especial Cabo Verde – União Europeia (PECVUE), a ser co-presidida pelo ministro dos Negócios Estrangeiros e Comunidades, Luis Filipe Tavares e pela embaixadora da União Europeia em Cabo Verde, Sofia Moreira de Sousa, às 09:30, no Palácio das Comunidades;

– Acção de partilha de conhecimentos entre as Forças Armadas e a Comissão dos Direitos Humanos e a Cidadania, no âmbito da realização das actividades para a actualização contínua dos conhecimentos dos militares em matéria de direito, justiça, disciplina e cidadania, subordinada ao tema “A Declaração Universal dos Direitos Humanos e as Forças Armadas” a ter lugar às 10:00, no Auditório do Estado Maior das Forças Armadas, na Cidade da Praia;

– Conferência de imprensa do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas (MCIC) com o elenco do filme “Os dois irmãos”, às 10:00, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, na Cidade da Praia;

– Encontro do Instituto Cabo-verdiano para a Igualdade e Equidade de Género (ICIEG), com a delegação angolana chefiada pela secretária de Estado para a Família e Promoção da Mulher, que se encontra de visita ao país, para partilha de boas práticas em matéria de género, às 10:00, na sala de reuniões do ICIEG, na Cidade da Praia;

– Conferência de imprensa da Câmara de Turismo de Cabo Verde, às 10:30, no Hotel Odjo D´água, na ilha do Sal, onde será abordado o tema da Green Card, sessão que contará com a presença do presidente da CTCV, Gualberto do Rosário;

– Apresentação de cumprimentos do ano novo ao Presidente da República pelas seguintes instituições: Assembleia Nacional, Governo, Tribunal Constitucional, Supremo Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, Procurador Geral da República, Conselho Superior da Magistratura Judicial, Provedor de Justiça, e Forças Armadas, às 17:00, no Palácio Presidencial, na Cidade da Praia;

– Abertura da exposição fotográfica “Nós de Nós” de Janeth Tavares, às 18:00, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, na Cidade da Praia;

– Estreia do filme “Os dois irmãos”, baseado na obra do escritor cabo-verdiano, Germano Almeida, às 21:00, no auditório da Assembleia Nacional, na Cidade da Praia;

Inforpress/Fim

Gostar disto: Gosto Carregando...