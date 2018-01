Previsão de cobertura da Inforpress para quinta-feira, 18 de Janeiro de 2018

Cidade da Praia, 17 Jan (Inforpress) – A redacção da Inforpress pretende efectuar quinta-feira, 18 de Janeiro, a cobertura, entre outros, dos seguintes assuntos:

– Conferência previa seguida de uma sessão de esclarecimentos destinada às empresas pré-qualificadas, no âmbito do concurso para a execução das obras do Projecto de Desenvolvimento do Sistema de Abastecimento de Água na ilha de Santiago (PDSAAIS), às 08:30, na sala de conferências do Hotel Trópico, na Cidade da Praia. O evento é realizado pelo Ministério da Agricultura e Ambiente, através da Agência Nacional de Água e Saneamento, e em parceria com a Agência de Cooperação Internacional do Japão – JICA;

– Assinatura da Convenção de Financiamento de 5 milhões de euros (551 mil contos) entre o Governo e a União Europeia, para projecto de competitividade em Cabo Verde, a ter lugar às 09:00, no Ministério das Finanças, na Cidade da Praia;

– Visita da primeira-dama, acompanhada da presidente da CNDHC, ao Agrupamento Escolar VII do Paiol, na Cidade da Praia, com início às 09:00, pela escola de Achada Limpo;

– Palestra sobre “A importância da leitura na formação do cidadão” organizada pelas Forças Armadas de Cabo Verde, a ser proferida pela curadora da Biblioteca Nacional, Fátima Fernandes, às 10:00, no auditório do Estado-Maior das Forças Armadas, na Cidade da Praia;

– Visita do primeiro-ministro, José Ulisses Correia e Silva, acompanhado da ministra das Infraestruturas, Ordenamento do Território e Habitação, Eunice Silva, à ilha de São Vicente, onde irá preside a apresentação dos Projectos de Requalificação da Baía das Gatas e de Asfaltagem da Estrada Nacional Mindelo/Baía, às 10:00, no salão nobre dos Paços do Concelho;

– Audição da Comissão Especializada de Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos, Segurança e Reforma do Estado (1ª Comissão) com a presidente do conselho de administração da RTC, Sara Pires, sobre a proposta do Código de Ética e Deontologia dos Jornalistas, às 15:00, na sala multiuso da Assembleia Nacional, na Cidade da Praia;

– Encontro do presidente da Câmara Municipal dos Mosteiros com líderes associativos, para falar do plano de emergência para mitigação dos efeitos do mau ano agrícola e a sua implementação, no quadro da “Presidência Aberta” promovida pela edilidade, às 16:30, no salão nobre dos Paços do Concelho;

– Visita do presidente da Confederação Africana de Futebol à Cabo Verde, de 18 a 20, tendo na agenda desta quinta feira, uma visita ao Presidente da República, às 16:00, uma reunião com a Direcção da FCF, às 17:00, visita ao ministro do Desporto, às 18:00, e às 18:45, visita ao Estádio Nacional, na Cidade da Praia.

Inforpress/Fim

