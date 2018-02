Previsão de cobertura da Inforpress para quinta-feira, 08 de Fevereiro de 2018

Cidade da Praia, 07 Fev (Inforpress) – A redacção da Inforpress pretende efectuar quinta-feira, 08 de Fevereiro, a cobertura, entre outros, dos seguintes assuntos:

– Workshop Nacional para a elaboração do Plano de Trabalho Conjunto, referente ao ano de 2018 organizado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros e Comunidades e o Sistema das Nações Unidas em Cabo Verde, a partir das 08:30, na sala de reuniões do Hotel Praia-Mar, na Cidade da Praia;

– Visita do embaixador dos EUA, Donald Heflin, acompanhado de uma delegação da embaixada norte americana, ao município de São Lourenço dos Órgãos, a fim de inteirar-se da execução do Plano de Acção do Governo com vista à Mitigação da Seca e do Mau Ano Agrícola, a partir das 09:00;

– Visita do grupo de deputados nacionais do Movimento para a Democracia (MpD) ao círculo eleitoral de Santiago Sul, de 05 a 09 do corrente, onde estarão esta quinta-feira, a partir das 09:30, nas localidades de São Francisco, São Martinho Pequeno, Trindade e Caiada, visita à empresa Água Trindade e ao grupo carnavalesco Vindos do Mar;

– Conferência de imprensa conjunta do Ministério da Saúde e da Segurança Social, e o Instituto Nacional de Estatística (INE), para apresentação do Terceiro Inquérito Demográfico e de Saúde Reprodutiva (IDSR-III), a realizar-se a partir de 15 deste mês, às 10:00, na sala de reuniões do referido Ministério, na Cidade da Praia;

– Visita dos deputados do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV) ilha da Boa Vista, onde estarão em jornadas descentralizadas, de 08 a 10 do corrente mês, tendo na agenda encontro com o presidente da Câmara e com os membros do Conselho de Administração da Sociedade de Desenvolvimento Turístico Integrado da Boa Vista e do Maio (SDTIBM), bem como, contactos com populações de diversas localidades da ilha, a partir das 15:00;

– Encerramento da Assembleia Geral do Grupo “Sahel Plus” realizada pelo Movimento Internacional da Cruz e do Crescente Vermelho, de 05 a 08 do corrente, às 17:30, na sala de conferências do Hotel Vip, na Cidade da Praia, contando com a presença do presidente da Assembleia Nacional, Jorge Santos;

