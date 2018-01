Previsão de cobertura da Inforpress para quinta-feira, 04 de Janeiro de 2018

Cidade da Praia, 03 Jan (Inforpress) – A redacção da Inforpress pretende efectuar quinta-feira, 04 de Janeiro, a cobertura, entre outros, dos seguintes assuntos:

– Inauguração do Centro de Formação e da Sala de Conferência da Polícia Judiciária, num acto a ser presidido pela ministra da Justiça e Trabalho, Janine Lélis, às 10:00, no edifício Mónaco, situado na estrada principal da Cidadela, na Cidade da Praia;

– Conferência de imprensa da União Cabo-verdiana Independente e Democrática (UCID), em São Vicente, através do seu presidente, António Monteiro, para abordar aspectos relacionados com as áreas do saneamento e ambiente na ilha, às 10:30, na sede do partido;

– Visita dos eleitos do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV), por Santo Antão, de 04 a 06 do corrente mês, visando acompanhar a implementação do Plano de Mitigação do Impacto do Mau Ano Agrícola, com início às 10:30, pela localidade de Pontinha de Janela, concelho do Paul;

