Previsão de cobertura da Inforpress para quinta-feira, 01 de Fevereiro de 2018

– Audições da Comissão Parlamentar de Inquérito, criada para averiguar os actos de gestão dos TACV – Cabo Verde Airlines, de 29 de Janeiro a 02 de Fevereiro, para auscultar esta quinta-feira, o ex-administrador dos TACV, João Carlos Silva, às 08:30, o ex-administrador, Mário Barbosa, às 10:30, o ex-ministro das Finanças, João Serra, às 14:30, e o ex-director, Gil Évora, às 16:00, na Sala Multiuso da Assembleia Nacional, na Cidade da Praia;

– Visita a Cabo Verde, da presidente do Parlamento das Canárias, acompanhada de uma delegação Parlamentar, de 30 de Janeiro a 04 de Fevereiro, estando programada esta quinta-feira, visitas de cortesia aos líderes das bancadas Parlamentares do MpD e do PAICV, e à Rede das Mulheres Parlamentares da Assembleia Nacional de Cabo Verde, às 09:30, 10 e 10:30, assim como uma deslocação ao concelho do Tarrafal de Santiago, a partir das 11:00;

– Lançamento da “Operação Santa Cruz Segura” e apresentação do regulamento do horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais e dos lugares de diversão noturna, pela Câmara Municipal, a ter lugar no Salão Nobre “Nha Nasia Gomi”;

– Visita de uma equipa internacional das Nações Unidas ao Município de Santa Catarina de Santiago, para encontro com vários sectores, como, Agricultura, Saúde e Educação, entre outros, das 09 às 11:00;

– Primeira Jornada de Reflexão sobre a Educação realizada pelos mestrandos em Pedagogia da Universidade de Santiago, sob o lema “Conhecer Para Melhor Intervir”, a partir das 09:00, na Sala de Conferências do Campus da Bolanha, em Assomada;

– Manifestação da Associação Regional de Futebol de Santiago Norte (dirigentes de clubes desportivos, atletas e árbitros), por mais apoio financeiro à região, a partir das 11:00;

– Conversa aberta sobre a questão da igualdade de género e da problemática da violência no namoro promovida pelo Instituto cabo-verdiano para a Igualdade e Equidade de Género (ICIEG) em parceria com a Associação de Batucadeiras Raiz do Tarrafal. A actividade destinada aos estudantes da Escola Secundária local será proferida pela presidente do ICIEG, Rosana Almeida, às 11:00;

– Apresentação da I edição do concurso “Voice One” pela produtota Prisma Vídeos, que terá como primeiro palco a ilha de Santiago, às 16:30, no espaço AQVA, na Quebra Canela, a contar com as presenças do ministro da Cultura e das Industrias Criativas e do diretor geral das Artes;

– Encontro do Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, com o presidente da Câmara Municipal da Praia, Óscar Santos, às 17:00, no Palácio da Presidência;

