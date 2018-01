Previsão de cobertura da Inforpress para quarta-feira, 31 de Janeiro de 2018

Cidade da Praia, 30 Jan (Inforpress) – A redacção da Inforpress pretende efectuar quarta-feira, 31 de Janeiro, a cobertura, entre outros, dos seguintes assuntos:

– Segunda volta das eleições para a escolha do reitor da Uni-CV, das 08 às 17:00;

– Apresentação da primeira edição do “Developer Circles” pela empresa multinacional, Facebook Inc., um workshop que irá fazer uma introdução da plataforma de desenvolvimento do Facebook, alguns programas que beneficiam startups, e irá fechar com um diálogo aberto sobre o papel das mulheres cabo-verdianas nas tecnologias, das 08:30 às 13:00, no Boutique Hotel Pescador, na Cidade da Praia;

– Audições da Comissão Parlamentar de Inquérito, criada para averiguar os actos de gestão dos TACV – Cabo Verde Airlines, de 29 de Janeiro a 02 de Fevereiro, para auscultar esta quarta-feira, a ex-administradora da CV Handling, Maria Graciete Lopes, às 08:30, o ex-presidente do Conselho de Administração da TACV, João Pereira Silva, às 10:30, o ex-ministro dos Transportes e Infraestruturas, Jorge Lopes, às 14:30, e o ex-ministro das Infraestruturas e Transporte, do Ambiente, Habitação e Ordenamento do Território, Manuel Inocêncio Sousa, às 16:30, na Sala Multiuso da Assembleia Nacional, na Cidade da Praia;

Visita a Cabo Verde, da presidente do Parlamento das Canárias, acompanhada de uma delegação Parlamentar, de 30 de Janeiro a 04 de Fevereiro, onde tem programado esta quarta-feira, às 09:30, vista ao Centro de Energias Renováveis e Manutenção Industrial (CERMI), às 10:30, à Escola de Hotelaria e Turismo de Cabo Verde, às 11:30, ao primeiro- ministro, às 12:00, ao presidente da Câmara Municipal da Praia. No período da tarde, às 15:30 estarão na Cidade Velha, e às 17:30 a comitiva fará uma visita de cortesia ao Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca,

– Conferência de imprensa da Bancada Municipal do PAICV de São Domingos, para falar sobre as desprofissionalização de vereadores das Câmaras Municipais afectas ao MpD, às 10:30, na sede do partido, na Cidade da Praia;

– Sessão solene em comemoração ao Dia do Município da Ribeira Grande de Santiago, às 14:30, no Centro Cultural da Cidade Velha. No mesmo dia será inaugurado o projecto de reforço dos sistemas de abastecimento de água abrangendo várias localidades do município, sendo as duas actividades presididas pelo primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva;

– Assinatura de um convénio de cooperação entre o Ministério da Família e Inclusão Social e a Plataforma das ONG, visando a materialização das orientações estratégicas e dos compromissos do Governo plasmados no seu programa de governação para a IX Legislatura, às 15:00, na sede da Plataforma das ONG, na Cidade da Praia;

