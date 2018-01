Previsão de cobertura da Inforpress para quarta-feira, 24 de Janeiro de 2018

Cidade da Praia, 23 Jan (Inforpress) – A redacção da Inforpress pretende efectuar quarta-feira, 24 de Janeiro, a cobertura, entre outros, dos seguintes assuntos:

– XL reunião Plenária da Comissão Nacional para os Direitos Humanos e a Cidadania (CNDHC), tendo como principal objectivo fazer uma avaliação das actividades realizadas pela instituição durante o ano de 2017 e projectar o ano de 2018, com início às 08:45, na sede da instituição, em Achada Santo António, Cidade da Praia. Os comissários estarão disponíveis à imprensa no intervalo da Plenária, às 11:00;

– Sessão Ordinária da Assembleia Nacional, de 22 a 26, com início às 09:00, na sala de sessões da Assembleia Nacional;

– Visita de trabalho a Cabo Verde, de uma delegação Governamental Multisectorial angolana chefiada pela secretária de Estado para a Família e Promoção da Mulher, de 21 a 29, estando programado para esta quarta-feira, participação na apresentação do Cadastro único, enquanto ferramenta de gestão dos programas de protecção social, às 09:00, na apresentação do Programa de Transferência de Renda, às 10:45, e num encontro com os dirigentes da Direcção Geral da Imigração, às 14:30, ambos no Ministério da Família e Inclusão Social;

– Workshop intitulado “Emergência Pré-Hospitalar” realizado pela Universidade de Santiago em parceria com os Bombeiros de Santa Catarina e Proteção Civil Regional, às 10:00, no Campus da Bolanha, em Assomada;

– Comemoração do 4º ano de Mandato do Provedor de Justiça, com um “Brunch” com os directores dos órgãos de comunicação social e jornalistas, visando fazer o balanço das actividades e acções desenvolvidas pela Provedoria da Justiça, às 10:00, no Hotel Pérola, na Cidade da Praia;

– Lançamento da primeira pedra para a construção do edifício 1º de Maio, no antigo Centro Social na Fazenda, Cidade da Praia, às 10:00, a ser presidido pelo presidente da Câmara Municipal da Praia;

– Visita a Cabo Verde, da diretocra para a Investigação, Ciência e Inovação da Comissão Europeia, Cristina Russo, acompanhada da chefe de Unidade para a Investigação Marítima, Sieglinde Gruber, de 24 a 26 do corrente, visando fortalecer os contactos nas áreas da ciência, investigação e inovação;

– Assinatura de protocolos de cooperação institucionais entre a Agência de Regulação e Supervisão dos Produtos Farmacêuticos e Alimentares (ARFA) e duas instituições brasileiras: a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e a Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), às 15:00, na Cidade da Praia;

