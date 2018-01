Previsão de cobertura da Inforpress para quarta-feira, 17 de Janeiro de 2018

Cidade da Praia, 16 Jan (Inforpress) – A redacção da Inforpress pretende efectuar quarta-feira, 17 de Janeiro, a cobertura, entre outros, dos seguintes assuntos:

– Conferência “Orçamento de Estado para 2018 em análise”, a ser presidido pelo vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia, às 09:00, no Salão de Banquetes do Palácio do Governo, na Cidade da Praia;

– Sessão solene comemorativa ao Dia do Município da Ribeira Grande de Santo Antão, a partir das 09:00;

– Visita do ministro da Saúde de Portugal, Adalberto Campos Fernandes, à Cabo Verde, de 15 a 17 do corrente, com objectivo de reforçar o diálogo político, bem como a partilha e pontos de vistas comuns, onde estará às 09:00, na Região Sanitária de Santiago Norte, e às 15:30 participará na sessão de abertura do Congresso da Ordem dos Médicos de Cabo Verde, na Cidade da Praia;

– Último dia de visita do ministro da Agricultura e Ambiente, à ilha do Maio, onde participará às 09:00, na abertura da primeira Feira de Gado, no âmbito do PEMSMAA, na cidade do Porto Inglês, e fará o balanço da visita com o autarca, às 10:00, no seu gabinete;

– Encontro do primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, com o representante da Igreja Adventista do Sétimo Dia, no quadro de um conjunto de encontros com entidades religiosas, visando auscultar e reforçar o diálogo entre o Estado e as diferentes confissões religiosas, às 10:00;

– Encontro “Praia Exchang​e” organizado no âmbito do projecto African Mobilities (AMO), curadoria de Mpho Matsipa, PhD, de 17 a 20 deste mês, com realização de uma oficina: “Diálogos (des)locados: mapeando rupturas nas narrativas lusófonas”, das 10:00 às 15:00, no espaço “Parenthesis”, e uma palestra sob o tema “Territórios (Des)locados​”, pela arquiteta angolana e curadora de arte contemporânea, Paula Nascimento, das 18:00 às 19:30, no Palácio da Cultura Ildo;

– Entrega de um transporte escolar ao município de Ribeira Grande de Santo Antão, pela CVMóvel, no âmbito das comemorações do Dia do Município, às 16:30, em frente à Câmara Municipal;

– Conferência sob o tema “Poder Local/Poder Regional: Que futuro? As diferentes perspectivas do seu desenvolvimento” realizada no âmbito da VII edição da Semana da República, às 17:00, no Palácio Presidencial, na Cidade da Praia.

Inforpress/Fim

Gostar disto: Gosto Carregando...