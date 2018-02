Previsão de cobertura da Inforpress para quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2018

Cidade da Praia, 06 Fev (Inforpress) – A redacção da Inforpress pretende efectuar quarta-feira, 07 de Fevereiro, a cobertura, entre outros, dos seguintes assuntos:

– Acção de formação em FutbolNet promovida pelo Clube Olímpico de Santa Cruz, a ser ministrada pela Coumba Marieme Ly, Futbolnet Manager Chargée de Programmes Olympafrica- Dakar, de 07 a 09 do corrente, com início a partir das 08:00, no Centro de Emprego e Formação Professional de Pedra Badejo, concelho de Santa Cruz;

– Encontro nacional para a implementação dos Planos Sanitários Regionais realizado pelo Ministério da Saúde e da Segurança Social através da Direção Nacional da Saúde, num acto a ser presidido pelo ministro da Saúde e da Segurança Social, Arlindo do Rosário, às 09:00, na sala de reuniões do Hotel Pérola, na Cidade da Praia;

– Visita do grupo de deputados nacionais do Movimento para a Democracia (MpD) ao círculo eleitoral de Santiago Sul, de 05 a 09 do corrente, onde estarão esta quarta-feira, a partir das 09:30 no CERMI, seguido de visitas à Escola de Hotelaria e Turismo, à Universidade Jean Piaget, ao Projecto Campus da Uni-CV, à escola Miraflores, e um encontro com o grupo carnavalesco, Estrela da Marinha;

– Visita do ministro de Estado, dos Assuntos Parlamentares e da Presidência do Conselho de Ministros, Fernando Elísio Freire, à Associação dos Municípios de Santiago, dando continuidade a um conjunto de visitas às instituições de solidariedade social e organizações não governamentais, com o propósito de inteirar-se das suas políticas e reforçar o quadro de relacionamento entre o Governo e as mesmas, às 10:00;

– Entrega de três televisores à Cadeia Central da Praia pela Câmara Municipal, no âmbito da sua parceria com o Ministério da Justiça e Trabalho, visando garantir a informação, estabilidade e tranquilidade emocional dos reclusos, às 10:00, em São Martinho;

– Manifestação dos agricultores de São Lourenço dos órgãos com o apoio da Associação Agro-Barragem, para exigir a reactivação de um furo da Barragem de Poilão, que se encontra danificado, às 11:00, em frente à Barragem;

– Posse aos membros eleitos na XI Assembleia Ordinária da Cruz Vermelha de Cabo Verde, a ser conferida pelo Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, às 11:00, no Palácio Presidencial, na Cidade da Praia;

– Conferência de imprensa da Polícia Judiciária, através do diretor e diretora Nacional Adjunta da PJ, sobre os casos de desaparecimentos de pessoas que têm ocorrido na Cidade da Praia, às 15:00, na sala de reunião da Direção Nacional da Polícia Judiciária, em Achada Grande Frente;

– Visita de cortesia do político e ex-ministro senegalês, Jean Paul Dias, ao Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, às 17:00, no Palácio da Presidência;

