Previsão de cobertura da Inforpress para domingo, 28 de Janeiro de 2018

Cidade da Praia, 28 Jan (Inforpress) – A redacção da Inforpress pretende efectuar domingo, 28 de Janeiro, a cobertura, entre outros, dos seguintes assuntos:

– Encontro das Lideranças Municipais, na perspectiva de “Intervir para Crescer” promovido pelo PAICV, a partir das 09:00, no Salão de Banquetes, da Assembleia Nacional, na Cidade da Praia;

– Solene eucaristia com os 18 bispos e dois cardeais realizada no quadro do VI Encontro do Conselho Permanente dos Bispos da África Ocidental, como forma de antecipar a celebração do aniversário da criação da mais antiga Igreja da África – a Diocese de Santiago de Cabo Verde – em Janeiro de 1533, às 10:30, na Igreja Catedral de Nossa Senhora da Graça, na Cidade da Praia;

– Missa Nhu Santo Nomi de Jesus, a ter lugar na Ribeira Grande de Santiago, às 11:00, na Sé Catedral da Cidade Velha;

– Jogos dos campeonatos regionais de futebol, a partir das 14:00.

Inforpress/Fim