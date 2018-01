Previsão de cobertura da Inforpress para domingo, 14 de Janeiro de 2018

Cidade da Praia, 13 Jan (Inforpress) – A redacção da Inforpress pretende efectuar domingo, 14 de Janeiro, a cobertura, entre outros, dos seguintes assuntos:

– Primeira Assembleia Regional da Comissão Política Regional do PAICV Santiago Sul, a ser presidida pela presidente do partido, Janira Hopffer Almada, tendo na ordem do dia, a análise da situação político-partidária na Região, a eleição da Mesa da Assembleia Regional e da Comissão Regional de Jurisdição e Fiscalização e apreciação e aprovação da Estratégia Política e do Orçamento anual do Partido na Região, das 09 às 13:00, no auditório da Escola Secundária Manuel Lopes, Calabaceira, na Cidade da Praia;

– Actividades alusivas a Festa de Nhô Santo Amaro Abade, a partir das 10:00, no Tarrafal de Santiago;

– Jogos do campeonato regionais de futebol, a partir das 14:00.

