Presidente do PAICV reuniu-se hoje com os lideres das igrejas Adventista e Nazarena para falar dos problemas do país

Cidade da Praia, 29 Dez (Inforpress) – A presidente do PAICV reuniu-se hoje com os lideres das igrejas Adventista e Nazarena com quem abordou questões que marcaram o ano 2017 e com especial enfoque na família e no papel que podem desempenhar na consolidação do país.

Janira Hopffer Almada fez essa consideração à Inforpress no fim da visita que se enquadra nos encontros que programou com representantes das confissões religiosas no país, para transmitir os votos de boas festas e socializar as preocupações.

“Esses encontros têm servido para conversar com os lideres religiosos sobre o papel que possam desempenhar na consolidação do país, na preservação de valores e na dissimilação de princípios, para que continuemos a galgar um caminho de consideração enquanto nação”, disse.

A líder do maior partido da oposição afirmou ainda que tem trocado opiniões com líderes religiosos sobre os problemas que vem afectando e marcando Cabo Verde no que toca à insegurança, desigualdades sociais, falta de esperança das famílias, passando pelas fragilidades que se têm detectado no estado de direito democrático.

As fragilidades, segundo Janira Hopffer Almada, passam pelo “condicionamento dos órgãos públicos de comunicação social, tentativa de silenciar alguns jornalistas considerados incómodos, desrespeito que parte do Governo de algumas leis da República e que visam garantir o direito da oposição democrática a fazer a fiscalização”.

“São questões que devem merecer a nossa atenção para que possamos aprender com alguns erros, evitar falhas e proteger, acima de tudo, o país e os cidadãos. Isso, sem esquecer a necessidade que temos de preservar a credibilidade de Cabo Verde devido ao desnorte que vem caracterizando a nossa política externa”, advogou.

Quanto à greve da Polícia Nacional, sublinhou uma vez mais que o Governo deveria ter feito todos os esforços na perspectiva de esgotar as vias de diálogo para evitar essa situação.

O PAICV, realçou, enquanto partido não quer que a autoridade do Estado seja fragilizada, pelo que, adiantou, quem governa deve ter a responsabilidade de poder fazer esforços no sentido de preservar a autoridade e garantir a segurança dos cidadãos e do país.

Para o presidente da Associação das Igrejas Adventistas do Sétimo Dia de Cabo Verde, Pastor António dos Anjos, tratou-se de um encontro de rotina onde prevaleceu um debate “franco e aberto”, em que houve trocas de opiniões sobre os problemas que afligem o país.

“Nessa época do ano é habitual esse tempo de encontro e nós aproveitamos sempre para apelarmos aos partidos políticos a fazerem uma oposição digna com o objectivo de ajudar o Governo a fazer mais e melhor”, disse.

Por sua vez, o superintendente da Igreja do Nazareno, o Pastor David Araújo, considerou “importante” o encontro que manteve com Janira Hopffer Almada para falar da vida do país.

“Temos tido um bom relacionamento com todos os partidos políticas, quer seja da situação ou oposição e temos tido encontros permanentes de trocas de impressões sobre o trabalho que desenvolvem, assim como o nosso trabalho enquanto igreja”, explicou.

Já na quinta-feira, a presidente do PAICV encontrou-se com o Cardeal Dom Arlindo Furtado com quem abordou os mesmos temas.

