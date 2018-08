Presidente do Brasil distingue ministro da Defesa de Cabo Verde com Ordem do Mérito Naval

Cidade da Praia, 21 Ago (Inforpress) – O ministro da Defesa, Luís Filipe Tavares, será agraciado na quarta-feira, com a Ordem do Mérito Naval no grau de Grande-Oficial, uma comenda atribuída pelo Presidente do Brasil, Michel Temer.

A informação é avançada pelo Gabinete do Ministro da Defesa, através de um comunicado enviado à Inforpress.

A cerimónia, a ter lugar na Embaixada do Brasil em Cabo Verde, será presidida pelo comandante da Marinha brasileira, Almirante Leal Ferreira, e contará com a presença do embaixador do Brasil em Cabo Verde, João Carlos Leitão, entre outras personalidades militares e civis, nacionais e estrangeiras a servir missão no país.

A Ordem do Mérito Naval é uma ordem honorífica do Brasil criada com a finalidade de agraciar militares da Marinha que se tenham distinguido no exercício de sua profissão e, excepcionalmente, corporações militares e instituições civis, nacionais e estrangeiras, suas bandeiras ou estandartes, assim como personalidades civis e militares, brasileiras ou estrangeiras, que houverem prestado relevantes serviços à Marinha.

A condecoração é composta por cinco graus: Cavaleiro, Oficial, Comendador, Grande-Oficial e Grã-Cruz.

GSF/CP

Inforpress/Fim