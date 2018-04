Presidente da UCID na ilha do Fogo com situação socioeconómica e medidas de mitigação do mau ano agrícola na agenda

São Filipe, 11 Abr (Inforpress) – O presidente UCID iniciou terça-feira uma visita de quatro dias à ilha do Fogo para se inteirar da realidade socioeconómica e conhecer o impacto da implementação do plano de mitigação do mau ano agrícola.

A visita do líder da União Cabo-verdiana Independente e Democrática (UCID, oposição), António Monteiro, tem por objectivo constatar a situação socioeconómica das famílias em diversas localidades da Ilha, realizar encontros com as autoridades locais, para recolha de informações sobre diversos assuntos, além de encontros de trabalho com os membros da Comissão Política Regional da UCID, bem como com os militantes.

Numa primeira declaração à imprensa, António Monteiro sublinhou que a visita é para ter um conhecimento mais profundo daquilo que é a realidade económica e social da ilha, conhecer as dificuldades e os ganhos, que provavelmente poderão existir, junto das famílias e das empresas.

A mesma objectiva ainda, segundo mesma fonte, conhecer o impacto que tem havido relativamente a questão do mau ano agrícola e as medidas que o Governo tomou, para ver se realmente elas tem surtidos efeitos, não só junto dos agricultores, mas, sobretudo, junto dos criadores de gado visando salvar o gado.

Em relação às medidas para mitigação do mau ano agrícola, António Monteiro disse que há informação de que não há ração para os criadores e mesmo possuindo vales-cheques não conseguem fazer aquisição, porque não há ração.

“É preciso que o Governo tenha uma atitude pró-activa na resolução desse problema”, disse o líder da UCID, indicando que durante a visita a delegação vai inteirar/se das causas e razões, através de encontros com responsáveis locais do Ministério da Agricultura e Ambiente e a análise que fazem desta situação, mas também ouvindo as pessoas para poder apresentar uma solução ao Governo, que poderá ser diferente da que está sendo implementada.

Para os criadores de gado há solução, mas não essa que o Governo apostou, refere António Monteiro, indicando que a solução seria a produção de forragens para alimentar o gado em número significativo, e, por isso, disse estranhar o facto de o Governo não ter ido por esse caminho.

Outra situação que preocupa a UCID é o conhecimento das instituições sediadas na ilha, pelo que durante a sua estada vai visitar as ligadas aos ministérios da Agricultura, da Saúde, e da Administração Interna.

Outra questão que vai irá merecer atenção da delegação da UCID durante a visita é a localidade de Chã das Caldeiras, razão pela qual tem programado uma deslocação para se inteirar da realidade das pessoas, ver se as promessas feitas pelo Governo do MpD foram cumpridas ou se estão a ser cumpridas.

Mas, acima de tudo, avançou, ouvir o sentimento das pessoas para, no Parlamento, poder apresentar soluções que a UCID entende serem razoáveis para esta situação e criar condições para que as pessoas possam sentir-se felizes mais do que estarem a viver numa amargura da vida.

No campo político, o líder da UCID vai manter encontros com a estrutura local, para tentar dinamizar o partido e fazer com que as pessoas da ilha sintam um pouco mais à-vontade e dêem credibilidade que a UCID precisa na ilha do Fogo e em Cabo Verde, no geral, para trabalhar e ter uma voz “mais potente” na defesa dos interesses dos cidadãos e não no interesse dos partidos ou de particulares instalados.

No primeiro dia da visita, a delegação da UCID esteve no centro da cidade e arredores em contacto directo com a população e esta quarta-feira vai estar no município dos Mosteiros, com passagem pelo Centro de Saúde, Esquadra da Polícia, subdelegação do Ministério da Agricultura, Fogo Coffee Spirit e visita à Câmara Municipal dos Mosteiros além de um “encontro alargado” com a direcção, militantes e simpatizantes e com distribuição de cartões aos militantes.

Na quinta-feira, o presidente da UCID e delegação vão estar no município de Santa Catarina, nomeadamente com deslocação a Chã das Caldeiras e visita às localidades de Achada Furna e Fonte Aleixo-Sul.

Na sexta-feira, a delegação de UCID tem agendado visitas ao Centro de Emprego e Formação Profissional, delegação do Ministério da Agricultura e Ambiente, antena da Câmara de Comercio de Sotavento, visita aos operadores económicos, além da Câmara Municipal de São Filipe.

