Presidente da República pede à nova direcção da Cruz Vermelha reforço de programas Para terceira idade e juventude

Cidade da Praia, 07 Fev (Inforpress) – O Presidente da Repúblicaapelou hoje a nova direcção da Cruz Vermelha de Cabo Verde (CVCV) a reforçar e alargar os programas dirigidos à terceira idade, jovens e a educação para uma cidadania “activa e proficiente”.

O repto foi lançado hoje, na Cidade da Praia, por Jorge Carlos Fonseca durante a cerimónia de posse dos novos membros da CVCV, eleitos na XI Assembleia Ordinária que decorreu em Outubro de 2017.

Perante os desafios de Cabo Verde, “sobretudo a nível social”, considerou que a CVCV tem desempenhado um papel de “suma importância” e prestado um “grande auxílio” na prestação de serviços essenciais à sociedade cabo-verdiana, contribuindo para o alívio do sofrimento humano e para a formação de valores “extremamente relevantes” na construção de uma sociedade “mais pacífica, justa e solidária”.

Jorge Carlos Fonseca, que é presidente de honra da Cruz Vermelha de Cabo Verde, disse esperar que a nova direcção desenvolva um trabalho de excelência ao serviço dos cabo-verdianos e do movimento que representa, mas também a abraçar os novos desafios com “ousadia, criatividade, forte sentido de responsabilidade e de transparência”.

“É necessário reforçar o apoio às causas sociais que esta instituição defende, porquanto é no campo dos direitos sociais que se tem verificado uma maior fragilidade de concretização de direitos em Cabo Verde, área em que certamente a Cruz Vermelha marca a diferença”, precisou.

Na ocasião reiterou a sua disponibilidade em apoiar e exercer a sua magistratura de influência, sempre que for necessário, no sentido de auxiliar a missão da Cruz Vermelha de Cabo Verde para o bem comum do país.

Por seu turno, o novo presidente da CVCV, Arlindo Carvalho, prometeu trabalhar com humildade, transparência, eficácia e responsabilidade” em “estreita obediência” aos valores e princípios fundamentais do Movimento Internacional para o bem-estar das populações, sobretudo os mais vulneráveis e de acordo com os propósitos humanitários.

“Este acto simboliza o início da nossa missão na preconização dos objectivos que preconizamos para o contexto cabo-verdiano enquanto eximia os auxiliares dos poderes públicos no domínio humanitário, na prestação de vários serviços a nível da catástrofe, emergência, de acção social, da saúde, preservação do ambiente, do direito internacional humanitário e da dignidade humana”, sublinhou.

Segundo o presidente, a complexa realidade internacional, mormente na região africana, exige de todos e de cada um dos voluntários e dos parceiros uma preparação e concertação com rigor, fase s exigências decorrentes dos novos tempos, sempre com sentido de missão de valores fundamental do Movimento Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho.

No seu entender, é necessário e pertinente a introdução de profundas reformas na execução a nível da governança, políticas humanitárias e da administração e gestão em consonância com as regras estabelecidas pelo movimento e em estreita articulação com instituições do estado de Cabo Verde.

Foram ainda empossados Salomão Furtado, como 1º vice-presidente`, e José Carlos Moniz Varela, como 2º vice-presidente.

