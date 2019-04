Presidente da República lança em São Nicolau seu mais recente livro “Magistratura de Influência”

Cidade da Praia, 25 Abr (Inforpress) – O Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, vai lançar, em São Nicolau, o seu mais recente livro intitulado Magistratura de Influência, Volume VII, dado à estampa esta terça-feira.

O livro vai ser lançado no dia 27, na cidade do Tarrafal, durante a sua visita oficial à ilha do Chiquinho.

“Para mim, é muito importante levar este tipo de iniciativas às ilhas que, digamos, estão nas periferias e têm menos acesso às coisas que acontecem, nomeadamente no plano da cultura”, disse à Inforpress o Chefe de Estado, momentos antes da sua partida para S. Nicolau, onde iniciou esta quarta-feira uma vista de quatro dias.

Este livro, conforme explicou, é a compilação do essencial das intervenções dele, desde Outubro de 2017 a Outubro de 2018, feitas no plano das relações externas, poder local, economia, ambiente, juventude e cultura tem também o registo do Presidente da República face à produção legislativa.

À semelhança de outros volumes já publicados, neste Jorge Carlos Fonseca registou todos os momentos em que usou o veto político, assim como o instrumento de fiscalização preventiva ou sucessiva da constitucionalidade das normas e vários casos de devolução ao Governo de diplomas para correcção.

“É uma espécie de intervenção política do Presidente num período de um ano”, indicou o Chefe de Estado.

Instado se com a visita a S. Nicolau está também a fazer jus ao seu slogan de campanha “Presidente junto das pessoas”, respondeu que sim e, por isso, durante a sua estada em S. Nicolau tem agendado vários encontros com as populações locais.

“Privilegio este tipo de contactos para ter sempre um pulsar e o sentimento das pessoas e as suas dificuldades, sobretudo num ano que não foi bom do ponto de vista da pluviometria”, conclui Jorge Carlos Fonseca.

