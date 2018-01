Presidente da Plataforma das Comunidades Africanas quer dinamizar a instituição

Cidade da Praia, 07 Jan (Inforpress)- O presidente da Plataforma das Comunidades Africanas Residentes em Cabo Verde, José Ramos Viana, pretende tornar a instituição mais dinâmica e empoderar as associações filiadas no sentido de colmatar as dificuldades enfrentadas.

O responsável, que falava à Inforpress, considerou prioritária a mobilização e reorganização da plataforma no sentido de redefinir novas estratégias para dar continuidade ao modelo de trabalho definido, e congregar harmonia em colaboração com o processo e conhecimento socioeconómico de Cabo Verde.

Para tal, adiantou que foram criadas várias comissões de trabalho, nomeadamente de relações públicas e cooperação, comunicação, promoção e imagem, investimento, formação capacitação e projectos, protecção da mulher imigrante, cultura, artes, espectáculos e gastronomia, assuntos jurídicos, protecção dos direitos das crianças, adolescentes, bem-estar e combate ao abuso sexual.

“Vamos trabalhar para desenvolver projectos através das parcerias já existentes e de outras que pretendemos ter no decorrer deste ano”, referiu, sublinhando que a ideia é mobilizar e emponderar as associações filiadas no sentido de colmatar as dificuldades e encontrar as reais ferramentas que valorizem o associativismo e acção social dos emigrantes no arquipélago.

José Ramos Viana admite que a Plataforma das Comunidades Africanas Residentes em Cabo Verde enfrenta algumas dificuldades, sobretudo a nível de recursos, o que faz com que os associados se sentem “satisfeitos” com a prestação da própria instituição.

“Tendo em conta o papel que a própria plataforma tem desempenhado, considero que a participação dos emigrantes em Cabo Verde é activa, mas não atingiu o nível e o patamar que pretendemos. O pouco recurso disponível torna essa participação fragilizada, uma vez que maior parte dos emigrantes africanos residente no arquipélago vivem do comércio informal, o que os impossibilita de participar nas acções a nível sociais e culturais”, reconheceu

O presidente garantiu que para este ano vão trabalhar para que todos os emigrantes sintam a plataforma como uma pertence e possam participar activamente nas actividades.

“Pretendemos, também, criar um espaço único, uma espécie de cooperativa para que os emigrantes possam sentir-se empoderados nos processos produtivos, dando corpo ao manifesto de independência e liberdade aos mesmos, garantia de um salário organizado e que tenham acesso a pensão social em Cabo Verde”, adiantou.

Na ocasião, afirmou que a questão da garantia de acesso a crédito bancário para cidadãos da comunidade em igualdade com os cabo-verdianas é um dos assuntos que querem desenvolver este ano e que brevemente pretendem apresentar e discutir com o Governo.

Para 2018, José Ramos Viana disse que a instituição quer capacitar os dirigentes de cada comunidade e membros das associações filiada na plataforma a nível de participação e gestão de negócios, cooperativismo e também a nível da educação, que, no seu entender, é muito importante para a integração e participação dos emigrantes.

A Plataforma das Comunidades Imigradas conta com um universo de 15 mil imigrantes em representação das associações da Guiné-Bissau, Guiné Conacri, Nigéria, Gana, Serra Leoa, Gâmbia, Senegal, Camarões, São Tomé e Príncipe, Mali, Mauritânia, Togo, Benim, Burquina Faso e Libéria.

AV/JMV

Inforpress/Fim

