Presidente da JPAI reúne-se com jovens cabo-verdianos em Portugal para inteirar-se da sua situação e desafios

Cidade da Praia, 22 Abr (Inforpress) – O presidente da Juventude do PAICV (JPAI), Fidel Cardoso de Pina, inicia hoje uma visita de quatro dias a Portugal onde pretende estabelecer vários contactos para se inteirar dos desafios da juventude cabo-verdiana residente em Lisboa.

Segundo nota de imprensa da JPAI, durante a visita a Portugal, Fidel Cardoso de Pina, manterá contactos com a população de alguns bairros de Lisboa e encontro com jovens líderes associativos cabo-verdianos, para apurar das condições de vida dos jovens residentes neste país da diáspora.

Além desses encontros, refere-se na nota de imprensa, consta ainda na agenda de contactos do presidente da JPAI contactos com o sector do partido em Portugal, reuniões com a secretária-geral da Juventude Socialista e presidente da YES (Young European Socialists) no âmbito de um plano de estreitamento das relações e reintegração da juventude do PAICV (oposição) junto das Organizações Juvenis Internacionais.

Durante a sua estada em Portugal, Fidel Cardoso de Pina, manterá encontro de trabalho com o secretariado das relações internacionais da Juventude Comunista e da Juventude Socialista, bem como os jovens parlamentares eleitos pelo Partido Socialista, e contactos com jovens deputados municipais do município de Oeiras.

Em período de celebração do 25 de Abril, o presidente da Juventude do PAICV, Fidel Cardoso de Pina, participará também em actividades centrais de comemoração da efeméride em Portugal.

