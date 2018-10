Presidente da Federação Cabo-verdiana de Esgrima promete fazer da modalidade uma referência no cenário desportivo nacional

Cidade da Praia, 22 Out (Inforpress) – O primeiro presidente da Federação Cabo-Verdiana de Esgrima (FCE), o tenente Isaías Brito, prometeu hoje, na Cidade da Praia, fazer desta modalidade uma referência no cenário desportivo nacional.

A promessa foi feita no discurso da tomada de posse dos membros da primeira direcção e da assembleia-geralndessa modalidade, instituída em finais de Agosto, no seio das Forças Armadas de Cabo Verde, com o apoio da Federação Italiana de Esgrima, através da Associação de Amizade Itália Cabo Verde, Kriol-Itá.

Isaías Brito prometeu ainda “determinação, entrega, ousadia e humildade”, ciente das dificuldades e responsabilidade, por se tratar de uma “insaciável” tarefa de dar a conhecer essa modalidade desportiva à “família militar” e à sociedade cabo-verdiana.

“Estamos a falar de uma modalidade que é praticamente desconhecida em Cabo Verde e é nossa convicção que estaremos a navegar num mar nunca dantes navegado, no entanto, ciente das intempéries que poderemos enfrentar, nada será mais forte do que a nossa determinação”, notou o militar.

Entre os maiores desafios, Isaías Brito apontou, para além de tornar a modalidade conhecida praticada em Cabo Verde, a ambição de num futuro, “não muito longínquo”, participar em competições internacionais.

“A realização desse sonho só será possível se houver um forte empenhamento de todos nesta causa (…) e neste contexto é muito importante a parceria e cooperação com as entidades nacionais e estrangeiras, com destaque para a Federação Italiana de Esgrima”, acautelou.

Neste âmbito, lembrou que, recentemente, quatro militares tiveram numa formação de mestre em esgrima, realizada em Roma e Módica, em Itália, proporcionada pela Federação Italiana Esgrima.

Por sua vez, a presidente da Associação de Amizade Itália- Cabo-Verde, Kriol-Itá, Maria Silva, que ocupa o mesmo cargo na recém-criada FCE, disse que este projecto visa contribuir para a construção de uma sociedade baseada no respeito pelo próximo e nas regras sociais, com o intuito de difundir nas crianças e nos jovens os princípios da esgrima, designadamente, a boa educação, a disciplina, o respeito pela regras e pelo próximo.

“Não é por acaso que a esgrima nasce no seio das Forças Armadas, porque são regras já implícitas no seio dos militares”, observou Maria Silva.

O chefe de Estado Maior das Forças Armadas, Anildo Morais, que presidiu à cerimónia de tomada de posse, considerou na ocasião que se trata de um projecto “audacioso e inovador” que vai resultar em “notáveis frutos” a nível do desporto nacional.

“Acima de tudo, regozijamos ao ver as Forças Armadas de Cabo Verde na linha de frente desse projecto, sendo o parceiro escolhido para levar avante esse desafio abraçado desde primeira hora pelos nossos militares”, frisou Anildo Morais.

A Federação Italiana de Esgrima esteve na dianteira da formação de instrutores cabo-verdianos deste desporto olímpico neste país europeu, numa acção de formação que culminou com a doação da federação italiana da modalidade dos primeiros equipamentos para a prática desta modalidade desportiva em Cabo Verde.

Esta modalidade em Cabo Verde tem a sua base nas Forças Armadas, já que em regra esta disciplina se afigura como uma modalidade praticada, na sua generalidade, por soldados.

Esgrima é a mais antiga arte marcial do Ocidente, na qual os competidores lutam com espada, cujo objectivo é tocar o adversário e ao mesmo tempo evitar ser tocado por ele.

Em cada esgrimista existe um fio preso na espada que se conecta a um aparelho para marcar quantas vezes a arma tocou no adversário.

