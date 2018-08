Cruz Vermelha prevê ainda este ano concluir projecto da escola profissional de socorrismo nacional

Cidade da Praia, 21 Ago (Inforpress) – O presidente da Cruz Vermelha de Cabo Verde (CVCV), Arlindo Soares de Carvalho, prevê, para ainda este ano, a conclusão do projecto que estabelece a instalação da primeira escola profissional de socorrismo no país.

Em declarações à Inforpress, Arlindo de Carvalho afirmou, que a criação da escola profissional de socorrismo de dimensão nacional iria não só resolver a questão da certificação dos produtos como também a capacitação dos formandos.

“A escola profissional de socorrismo tem o propósito de resolver uma questão de fundo que, por um lado, pretende normalizar e regulamentar o sector, e, por outro, criar uma infra-estrutura própria para esse fim, onde se pode formar socorristas, mas também resolver problemas na sua essência porque temos pessoas que trabalham em restauração, na marinha mercante, pilotos, que por lei devem ter essa formação muitas vezes vão adquiri-la fora do país porque ainda não dispomos”, disse.

Segundo este responsável, já estão criadas todas as condições internas para a conclusão do projecto, faltando apenas, conforme adiantou, a resposta da Câmara Municipal da Praia, relativamente a cedência do espaço solicitado, no bairro do Paiol.

Arlindo de Carvalho avançou ainda, que para a implementação da escola, a Cruz Vermelha de Cabo Verde irá contar com assessoria técnica da congénere portuguesa, tendo sublinhado, que a criação de instituição com valências de formação a vários níveis de formação é uma necessidade e uma tarefa sensível, e que seria melhor que fosse executada pela CVCV.

“Já enviamos a proposta ao Governo falando sobre essa necessidade porque é uma área muito sensível e, neste momento, nota-se que há alguma movimentação cujo interesse é exclusivamente empresarial, sendo essa área muito sensível penso que a exclusividade devia ser dada a CVCV, que possui uma longa experiência neste domínio”, defendeu.

Entretanto, a expectativa de Arlindo de Carvalho é que até ao final do ano estejam concluídos todos os instrumentos legais para a criação da escola profissional de socorrismo, que, no seu entender, “irá reforçar o papel da CVCV e dotar os profissionais cabo-verdianos de competências nos vários domínios de intervenção.

“As leis e as posturas municipais defendem que os bares devem ter sempre um kit de primeiros socorros, mas infelizmente não tem sido assim, porque muitos não sabem fazer uma intervenção dos primeiros socorros, portanto, é preciso um forte engajamento da autarquia, do Governo para a concretização desse grande projecto”, concluiu.

CM/CP

Inforpress/Fim