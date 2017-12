Presidente da ANMCV diz que a proposta de novos estatutos dos autarcas vai “dignificar a classe”

Cidade da Praia, 29 Dez (Inforpress) – O presidente da Associação Nacional dos Municípios (ANMCV), Manuel de Pina, diz que os novos estatutos dos autarcas, cuja proposta de lei entregou hoje no Parlamento, vai trazer “mais transparência, dignidade e responsabilidade à classe.

O primeiro responsável da ANMCV, que fez estas declarações à imprensa à saída do encontro com o presidente da Assembleia Nacional, Jorge Santos, não quis avançar pormenores desta proposta de lei, tendo em conta, segundo ele, que se trata de uma “questão sensível” e, por outro lado, para “evitar discussões estéreis” à volta do assunto.

Sem abrir o jogo à volta da referida proposta, Manuel de Pina foi dizendo que, por exemplo, o assessor do presidente de uma câmara “não pode desempenhar esta função ao mesmo que exerce o papel de fiscalizador”.

Uma das novidades da nova proposta dos estatutos dos autarcas é a limitação de mandatos, que, segundo Manuel de Pina, será “não por uma imposição legal, mas sim por opção, ou seja, por exemplo, um autarca com três mandatos, querendo pode optar pela reforma.

“A proposta de lei incentiva os autarcas a deixar a função e dar oportunidade aos mais novos”, precisou Manuel de Pina.

Com o novo estatuto, quando este for aprovado no Parlamento, as assembleias municipais terão “melhores condições de fiscalizar” as acções das câmaras municipais.

Um outro ponto novo é que os líderes das bancadas municipais vão ter algum “benefício residual”, assim os presidentes das assembleias municipais.

“São pequenos ajustes que motivam mais e dão mais dignidade à classe (dos autarcas)”, indicou o líder da ANMCV”.

Instado sobre a proposta que a líder do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV-oposição), Janira Hopffer Almada, deu entrada no Parlamento, no sentido de uma “maior valorização” da oposição democrática municipal, considerada que se trata de uma “ideia boa” que, também, vai de encontro à proposta que deu entrada na Assembleia Nacional.

A aprovação da proposta de lei dos novos estatutos dos autarcas exige a maioria de dois terços de deputados presentes.

LC/JMV

Inforpress/Fim

