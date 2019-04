Praia: Vinte e quatro candidatos disputam títulos de Miss e Mister Tira Chapéu 2019

Cidade da Praia, 25 Abr (Inforpress) – Vinte e quatro candidatos, 12 rapazes e 12 raparigas, disputam na noite do próximo sábado, dia 27, os títulos de Miss e Mister Tira Chapéu 2019, que acontece no campo relvado do bairro, informou hoje a organização.

Um dos promotores do evento, Admilson Veiga, disse à Inforpress que, além do desfile dos candidatos, que irão desfilar em trajes de apresentação, desportivos, criativos e de gala, a noite contará ainda com actuações de artistas locais.

“A entrada tinha sido gratuita nos anos anteriores, mas este ano decidimos cobrar um preço simbólico de 50 escudos. Isso para que as pessoas que quiserem assistir tenham mais conforto, sentados nos bancos do campo”, acrescentou a mesma fonte.

Os vencedores das 12 faixas que estarão em disputas, metade para cada sexo, serão galardoados com prémios que vão desde saldo nos telemóveis a telemóveis e cartas de condução.

“Não haverá prémios monetários”, assegurou Admilson Veiga.

No dia seguinte, fez saber o mesmo informante, o bairro de Tira Chapéu irá acolher igualmente um festival de batuque, a partir da 15:00. Esses eventos acontecem no âmbito das festividades do Santo Padroeiro, celebrado a 01 de Maio.

GSF/JMV

Inforpress/Fim