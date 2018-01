Praia: Primeiro bebé do ano 2018 é um rapaz e nasceu de parto normal

Cidade da Praia, 01 Jan (Inforpress) – O primeiro bebé do ano de 2018, a nascer no Hospital Agostinho Neto, na Cidade da Praia, é uma criança do sexo masculino, e vai se chamar Andrian Geovani dos Santos.

Enquanto os praienses assistiam o fogo-de-artifício em alguns pontos da cidade e um concerto musical, no largo de Quebra Canela, Martina Andrade Alves, de 30 anos, entrava em trabalho de parto para dar à luz ao seu primeiro filho.

Andrian Geovani dos Santos nasceu à 01:30 do dia 1 de Janeiro, de parto normal com um peso de 3,405 quilos e 57 centímetros de altura.

A mãe, que reside na ilha do Maio, com o pai do recém-nascido, foi transportado para o Hospital Agostinho Neto, na Cidade da Praia, para dar à luz devido a problemas de infecção.

Em declarações à Inforpress, Martina Andrade Alves mostrou o seu contentamento não só por ter tido o primeiro bebé do ano, mas por este ter sido o primeiro filho do casal.

“Foi muita luta e muita dor, mas isso faz parte, e graças a Deus o meu bebé nasceu saudável”, disse.

A mãe e o filho passam bem e poderão ter alta hospitalar nesta terça-feira, 02 de Janeiro.

AM/ZS

Inforpress/Fim

