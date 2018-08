Praia: Nossa Senhora da Graça continua a mobilizar muitos fiéis – pároco

Cidade da Praia, 15 Ago (Inforpress) – A festa da padroeira da Paroquia de Nossa Senhora da Graça, celebrada hoje, continua a mobilizar muitos fieis não só da capital, mas também de toda a ilha de Santiago, reconheceu o pároco António Ferreira (padre Ima).

O padre Ima, que falava aos jornalistas momentos antes de dar início a procissão, seguida de missa solene, explicou que as pessoas têm ainda esta ligação afectiva que os leva a celebrar a festa de Nossa Senhora mãe de Deus e de Jesus na Cidade da Praia.

Sendo que as festas da padroeira da Paroquia de Nossa Senhora da Graça ultrapassam a paróquia e a cidade, sublinhou que decidiu-se celebrar também os 160 anos da capital do país e de Maria como padroeira desta cidade.

“A igreja na sua liturgia celebra hoje a assunção de Maria como solenidade em todas as paróquias como se fosse domingo, dia Santo de Guarda, e, para nós católicos, quem não for a missa hoje peca”, constatou o pároco, salientando que na ilha de Santiago a festa é celebrada na Praia, em Chã de Tanque, em Calheta de São Miguel, na ilha do Sal em Pedra de Lume, na Boa Vista, Santo Antão no Paul e Ponta do Sol.

Segundo avançou, a procissão com a imagem de Nossa Senhora da Graça irá percorrer as principais avenidas da cidade, com o sentido penitencial de cantar e orar como uma forma de manifestação da piedade popular que, ao seu entender, toca e ajuda muitas pessoas a viver.

“Todo o homem é peregrino a casa do pai. Aquele que não acredita em Deus é peregrino a este mundo, termina o céu a sua carreira, ou seja, há-de morrer sendo que tudo na igreja começa com a procissão”, revelou o sacerdote.

Por outro lado, lembrou que a Igreja celebra hoje a solenidade de assunção de Maria que a partir de 1950 foi proclamada dogma da assunção de Maria mãe de Jesus e de Deus e que foi levada ao céu em corpo e alma.

“Este ano, a festa é celebrada sob o lema “Bendita sois vós entre as mulheres”. Maria entre as mulheres foi chamada e escolhida para ser mãe do filho de Deus, e ela aceitou e sempre nos convida a fazer tudo o que Jesus nos dizer”, realçou.

Para celebrar a festa de Nossa Senhora da Graça, a paróquia promoveu uma série de actividades, nomeadamente torneios de futebol, reflexões, jornadas e show marianas, vigilas e momentos de oração.

AV/CP

Inforpress/Fim