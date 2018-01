Praia: Moradores satisfeitos com obras de calcetamento da Rua de Ribeira Brava em Palmarejo

Cidade da Praia, 26 Jan (Inforpress) – Os moradores da Rua de Ribeira Brava, no bairro de Palmarejo, na Cidade da Praia, manifestaram-se hoje satisfeitos com as obras de calcetamento, numa extensão de um quilómetro.

Em representação dos moradores, Emanuel Santos disse que estas obras vão melhorar o ambiente e saneamento, tornando o bairro atraente e mais bonita.

“Estamos satisfeitos com a iniciativa da Câmara Municipal da Praia, porque esta intervenção resolverá os problemas de drenagem das águas, sobretudo em tempos de chuva”, salientou.

Os moradores, segundo Emanuel Santos, estão satisfeitos com a nova imagem da localidade, mas pedem mais obras e realizações, nomeadamente uma praça, espaço para crianças, “fitness park”, entre outros projectos.

Em declarações à imprensa, o edil praiense, Óscar Santos disse que a requalificação urbana, nomeadamente o calcetamento continua a ser uma das prioridades da edilidade, tendo em conta o seu impacto na vida das populações.

As obras de requalificação nos bairros têm “um significado importante” porque vai melhorar substancialmente o aspecto do saneamento básico, resolver os problemas dos passeios das ruas, entre outros”, sublinhou Óscar Santos.

As obras de requalificação das obras de calcetamento da Rua de Ribeira Brava, em Palmarejo custaram a Câmara Municipal da Praia cerca de seis mil contos.

JL/CP

Inforpress/Fim