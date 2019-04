Praia: 161º aniversário vai ser comemorado com feira inaugurações e festival de música

Cidade da Praia, 24 Abr (Inforpress) – Inauguração de obras requalificadas, feira das ilhas, espectáculo musical, palestras e exposições são algumas actividades previstas para comemorar os 161 anos da Cidade da Praia, assinalado no dia 29 deste mês.

A informação foi avançada hoje pelo vereador da Cultura da Câmara Municipal da Praia, António Silva, durante uma conferência de imprensa para dar a conhecer à população o programa de comemoração.

As actividades arrancam nesta quinta-feira, 25, com um conjunto de palestras na Universidade de Cabo Verde (Uni-CV) sobre a Cidade da Praia, a sua evolução e a importância dela no desenvolvimento de Cabo Verde.

Ainda, informou, está previsto uma exposição, no edifício da câmara, sobre figuras históricas que tiveram um impacto a nível mundial no início do processo de globalização e que passaram por Cabo Verde.

“Durante quase três ou quatro séculos, Praia foi o Porto mais importante em todo o corredor do Atlântico, tendo desempenhado um papel de extrema importância no desenvolvimento do comércio mundial, durante este período e esta exposição vai mostrar a importância da nossa cidade” destacou.

No dia 27, disse, o edil e o primeiro-ministro inauguram uma grande infra-estrutura que inicia em Quebra Canela, passando pela ETAR (Estação de Tratamento de Águas Residuais) até a zona de Cobom de Fonton.

“É uma infra-estrutura de qualidade impar, obviamente, uma das melhores infra-estruturas que estamos a fazer e que vai criar condições para o desenvolvimento dessas zonas e uma maior mobilidade entre as várias partes da Cidade da Praia”, afirmou.

Prosseguindo, no dia 29, sob o lema “Praia é di nhos tudo”, a autarquia vai realizar uma feira com stand de todas as ilhas de Cabo Verde que vão representar os aspectos culturais, recreativos e gastronómicos do arquipélago.

No mesmo dia, por volta das 16:00 as autoridades dão por inauguradas as obras de requalificação urbana da Zona Sul do Platô, que contempla a zona do Miradouro de Diogo Gomes, o Campo de Ténis e o Cruzeiro.

“Toda a parte Sul do Platô foi requalificado e também estamos a requalificar a parte Norte (…). Foram requalificadas no quadro de um projecto financiado pelo Governo e pela câmara municipal”. É uma zona turística de excelência, um miradouro espectacular que, infelizmente, durante 15 anos esteve fechado, mas hoje está aberto” sublinhou.

Após as inaugurações, a companhia de teatro Fladu Fla leva os presentes a reviver a história da Cidade da Praia, ao fazerem a recriação histórica da cidade nos finais do século XIX.

A noite termina com um grande espectáculo musical com Kino Cabral, Azaguas, Fidjus di Codê di Dona, e muito mais.

Segundo o vereador, todas essas actividades, orçadas em cerca de três mil contos, têm como objectivo “fazer da Praia uma cidade cada vez mais importante a nível nacional e internacional”.

António Silva recordou que a Cidade da Praia pertence à rede de Cidades Criativas da Unesco, na área de música, faz parte da Associação Internacional de Cidades Educadoras e é hoje uma cidade de referência em África e no mundo devido à sua cultura.

