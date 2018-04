PR suscita fiscalização preventiva da constitucionalidade do acto legislativo que altera a Lei nº 88/VI/2006

Cidade da Praia, 13 Abr (Inforpress) – O Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, requereu ao Tribunal Constitucional (TC) a fiscalização preventiva da constitucionalidade da norma do artigo 2.º do acto legislativo que procede à segunda alteração à Lei n.º 88/VI/2006, de 09 de Janeiro.

O diploma, que consagra as regras a que deve obedecer a prestação de serviços públicos essenciais em ordem à protecção do utente, foi submetido pela Assembleia Nacional à apreciação do PR, para posterior promulgação, antes da sua publicação e entrada em vigor.

O acto legislativo, segundo uma nota de imprensa da Presidência da Republica, consagra “os serviços de gestão de resíduos sólidos urbanos como serviços públicos essenciais, estabelecendo que a falta de pagamento de serviços de gestão de resíduos sólidos urbanos é causa de suspensão da prestação de qualquer outro serviço público essencial”.

O Presidente da República, segundo a nota de imprensa em apreço, concorda com a inclusão do serviço de gestão de resíduos sólidos urbanos no elenco dos serviços essenciais, mas, acrescenta a nota, ele “tem sérias reservas” relativamente à conformidade constitucional da solução proposta, segundo a qual, “por falta de pagamento de serviços de gestão de resíduos sólidos urbanos, pode ser suspensa a prestação de serviços de fornecimento de água, de energia eléctrica ou de serviço fixo de telefone”.

Para o PR, os serviços públicos essenciais são fundamentais para a satisfação de necessidades básicas e para a prossecução de um nível de vida condigno, razão pela qual entende que a sua privação por motivos económicos e alheios ao próprio serviço, “atenta contra os elementares direitos das pessoas e a vida em sociedade, pondo em causa a dignidade da pessoa humana, consagrado no próprio texto da Constituição da República”.

Como a solução prevista no acto legislativo, no entender do PR, é susceptível de violar os direitos dos consumidores, garantidos no artigo 81.º da Constituição da Republica, e o princípio da proporcionalidade, previsto no n.º 5 do artigo 17.º da CRCV, este solicitou a fiscalização preventiva da sua constitucionalidade.

Com a solicitação da fiscalização preventiva da constitucionalidade, caberá aos juízes do Tribunal Constitucional decidir se o acto legislativo, nomeadamente a parte que refere que “por falta de pagamento de serviços de gestão de resíduos sólidos urbanos, pode ser suspensa a prestação de serviços de fornecimento de água, de energia eléctrica ou de serviço fixo de telefone”, está ou não em conformidade com a Constituição da Republica.

Caso o Tribunal Constitucional considerar que o acto legislativo é constitucional o Presidente da Republica deve promulga-lo para posterior publicação e entrada em vigor e se for considerado inconstitucional deve ser devolvido ao Parlamento para as devidas correcções da inconstitucionalidade.

