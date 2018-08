Porto Novo, 20 Ago (Inforpress) – Os agricultores em Chã de Casa, Ribeira dos Bodes, interior do concelho do Porto Novo, enfrentam, há dois meses, o problema de água para a irrigação, originado por uma avaria no sistema de bombagem do furo dessa localidade.

O representante dos agricultores, Jailson Monteiro, disse à Inforpress que os lavradores já perderam toda a sua produção, enfrentando, nesta altura, “uma situação difícil” à espera que se resolva o problema, que desde os meados de Junho, impede o funcionamento do furo.

Segundo este responsável, os técnicos estão a tentar reparar a avaria, mas o facto é que os cerca de dezena e meia de agricultores continuam a deparar-se com a falta de água, tendo já perdido toda a produção.

“Os agricultores já perderam, praticamente, toda as plantações. Estão a passar por uma situação difícil”, notou Jailson Monteiro, acreditando que o Ministério da Agricultura e Ambiente (MAA) decida “compensar de alguma forma”, esses lavadores, todos chefes de família, pelos prejuízos registados.

Também, a enfrentar dias difíceis estão os 16 agricultores em Manuel Lopes, interior do concelho do Porto Novo, que desde de Maio estão sem água para rega, devido a um problema no furo dessa zona.

O MAA tem estado a informar que ambas as situações estão em vias de resolução.

