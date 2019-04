Porto Novo/Ribeira da Cruz: Segundo furo começa a ser equipado com sistema fotovoltaico para satisfação dos agricultores

Porto Novo, 25 Abr (Inforpress) – O segundo furo executado em Ribeira da Cruz, no Porto Novo, Santo Antão, começou já a ser equipado com sistema fotovoltaico, para alegria dos agricultores, que passam, a partir de Maio, a dispor de água a baixo custo.

O furo, construído no quadro do projecto de reconstrução de Santo Antão, na sequência das cheias de 2016, trará maior disponibilidade de água para a rega em Ribeira da Cruz, cujos lavradores antevêem “boas perspectivas” para agricultura nesse vale, que vai passar a dispor de dois furos equipados com painéis solares.

O vale da Ribeira da Cruz, um dos maiores produtores de cenoura em Santo Antão, é tido como “uma referência” a nível da agricultura em Cabo Verde, sobretudo devido à aposta no sistema de rega gota-a-gota, com uma cobertura de mais de 90 por cento (%).

Ainda no decorrer deste semestre, todos os furos no Porto Novo estarão equipados com sistemas fotovoltaicos, permitindo aos lavradores a adquirirem água a um preço baixo, com impacto no aumento da produção.

JM/ZS

Inforpress/Fim