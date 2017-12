Porto Novo: Redução das tarifas de água dessalinizada entre as principais aspirações dos utentes para 2018

Porto Novo, 30 Dez (Inforpress) – A redução das tarifas de água dessalinizada, praticadas, há três anos, na cidade do Porto Novo, em Santo Antão, vistas como sendo “muito elevadas”, afigura-se entre as principais aspirações dos porto-novenses para 2018.

Abordados pela Inforpress, os consumidores lembram que, há “muito tempo”, aguardam pela redução do preço de água, esperando que, já nos princípios do próximo ano, a Agência de Regulação Económica (ARE) possa, finalmente, reduzir as tarifas tidas como “as mais elevadas” praticadas em Cabo Verde.

As autoridades municipais, que comungam da inquietação dos utentes e dos operadores económicos, têm vindo, também, a pedir a redução do custo de água dessalinizada consumida na cidade do Porto Novo, considerando que se trata de um problema que a ARE tem de resolver.

O edil do Porto Novo, Anibal Fonseca, em diversas ocasiões, queixou-se do facto de a água consumida nesta urbe, que é de “boa qualidade”, ser “a mais cara” no arquipélago, uma situação que, a seu ver, deve ser resolvida pela regulação.

Em 2014, a ARE procedeu à redução, em 15 por cento (%), das tarifas de água dessalinizada no Porto Novo, mas, mesmo assim, os consumidores continuaram a reclamar do “elevado preço” da água potável, neste município.

Em relação ao consumo doméstico, os utentes dizem pagar entre 281 escudos e 550 escudos por metro cúbico, segundo as tarifas, actualizadas há três anos.

Para a indústria, comércio e turismo, a água é cobrada, respectivamente, a 484 escudos, 505 escudos e 627 escudos por tonelada, preço que continua a ser “muito elevado”, no entender dos operadores económicos.

A ARE garante estar a acompanhar esse processo, admitindo que, efectivamente, as tarifas de água praticadas no Porto Novo são “elevadas”, mas que “num futuro muito breve” podem baixar, segundo a administradora dessa agência de regulação, Carine Monteiro.

“As tarifas de água praticadas no Porto Novo são elevadas. Durante algum tempo, essas tarifas tiveram, também, como objectivo a recuperação do défice tarifário mas, com a evolução dos preços, essas tarifas poderão baixar num futuro muito breve”, notou a administradora da ARE, que esteve, em Dezembro, no Porto Novo, onde foi confrontada com essa situação.

ARE tem alertado, porém, para o facto de continuar a registar problemas a nível de distribuição de água na cidade do Porto Novo, sendo, por isso, necessário proceder a “um forte investimento” na rede para resolver a questão das perdas técnicas, na ordem dos 45%.

A ARE entende que o consumidor não pode continuar a suportar todos esses custos.

A administração de Águas do Porto Novo (APN), empresa produtora de água dessalinizada, defende que as tarifas têm estado a diminuir, passando de 297 escudos, em média, por metro cúbico, em 2007, aquando da instalação da dessalinizadora, para 189 escudos/metro cúbico, em média, actualmente.

Isso, segundo a APN, se deve à adopção por parte da empresa de “um sistema eficiente de gestão” mas, também, à conjuntura internacional, que tem favorecido a diminuição dos preços.

A APN já definiu como um dos “desafios imediatos”, a aposta nas energias renováveis como forma de reduzir os custos de produção. A APN, que assinalou, agora em Dezembro, uma década de dessalinização de água do mar no Porto Novo, pretende apostar na instalação de um parque fotovoltaico para poder produzir a um custo baixo, com reflexos no preço final da água.

Segundo o administrador da APN, Damià Pujol, a integração produção/distribuição e a melhoria da rede de distribuição são outros desafios propostos pela APN, para reduzir os custos de água no Porto Novo.

